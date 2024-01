ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Basler auf 'Buy' und Ziel auf 14 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Basler von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 14 Euro angehoben. Die aktuellen Kurse böten einen attraktiven Einstiegspunkt in ein marktführendes Unternehmen der strukturell wachsenden Bildverarbeitungsbranche, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank des abgeschlossenen Restrukturierungsprogramms sollte Basler im laufenden Jahr in die Gewinnzone zurückkehren./la/tih

