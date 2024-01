Devisen: Eurokurs kaum verändert unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0879 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Nach Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte stabilisierte sich der Eurokurs und hielt sich seit Mittwoch in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Zuvor hatten robuste US-Konjunkturdaten die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh und den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte.

Im Tagesverlauf wird am Markt mit eher wenig Bewegung gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Nachmittag könnten Daten zur Konsumlaune in den USA und zur Lage auf dem amerikanischen Immobilienmarkt für Impulse sorgen./jkr/jha/