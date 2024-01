EQS-Adhoc: MediClin AG: MEDICLIN kurz vor dem Verkauf vom Herzzentrum Coswig; Abschreibungen führen zu neuer, angepasster Prognose für 2023

EQS-Ad-hoc: MediClin AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Prognose

MediClin AG: MEDICLIN kurz vor dem Verkauf vom Herzzentrum Coswig; Abschreibungen führen zu neuer, angepasster Prognose für 2023



19.01.2024 / 08:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Offenburg, 19. Januar 2024



MEDICLIN kurz vor dem Verkauf vom Herzzentrum Coswig; Abschreibungen führen zu neuer, angepasster Prognose für 2023



Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) steht kurz vor dem Verkauf des MEDICLIN Herzzentrum Coswig, Coswig. Mit dem potentiellen Käufer wurde bereits eine Einigung in allen wesentlichen Punkten erzielt. Die Verkaufsverhandlungen befinden sich in der finalen Phase, ein Verkauf wird mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen. Im Rahmen des Verkaufsprozesses wird das Herzzentrum Coswig im Konzernabschluss 2023 als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ ausgewiesen, und eine vom finalen Kaufpreis abhängige Abschreibung vorgenommen, die zusammen mit zusätzlich identifizierten verminderten Geschäfts- oder Firmenwerten für zwei weitere Einrichtungen des Segments Akut, insgesamt zu einer Ergebnisbelastung von ca. 30 Mio. Euro führen wird. Der größte Teil der Abschreibungen ist auf das MEDICLIN Herzzentrum Coswig zurückzuführen. Aufgrund der Ergebnisbelastung wird anstatt der veröffentlichten Prognose von 36 bis 38 Mio. Euro nunmehr ein Konzern-EBIT von voraussichtlich 10-15 Mio. Euro für das Jahr 2023 angenommen.



Ansprechpartner für weitere Informationen:



MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg



Ender Gülcan

Leiter Investor Relations

Tel.: 0781/488-326

Fax: 0781/488-184

ender.guelcan@mediclin.de

www.mediclin.de

MEDICLIN AktiengesellschaftOkenstraße 2777652 OffenburgEnder GülcanLeiter Investor RelationsTel.: 0781/488-326Fax: 0781/488-184















Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Offenburg, 19. Januar 2024MEDICLIN kurz vor dem Verkauf vom Herzzentrum Coswig; Abschreibungen führen zu neuer, angepasster Prognose für 2023Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) steht kurz vor dem Verkauf des MEDICLIN Herzzentrum Coswig, Coswig. Mit dem potentiellen Käufer wurde bereits eine Einigung in allen wesentlichen Punkten erzielt. Die Verkaufsverhandlungen befinden sich in der finalen Phase, ein Verkauf wird mit überwiegender Wahrscheinlichkeit angenommen. Im Rahmen des Verkaufsprozesses wird das Herzzentrum Coswig im Konzernabschluss 2023 als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ ausgewiesen, und eine vom finalen Kaufpreis abhängige Abschreibung vorgenommen, die zusammen mit zusätzlich identifizierten verminderten Geschäfts- oder Firmenwerten für zwei weitere Einrichtungen des Segments Akut, insgesamt zu einer Ergebnisbelastung von ca. 30 Mio. Euro führen wird. Der größte Teil der Abschreibungen ist auf das MEDICLIN Herzzentrum Coswig zurückzuführen. Aufgrund der Ergebnisbelastung wird anstatt der veröffentlichten Prognose von 36 bis 38 Mio. Euro nunmehr ein Konzern-EBIT von voraussichtlich 10-15 Mio. Euro für das Jahr 2023 angenommen.



Ende der Insiderinformation

19.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com