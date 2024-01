EQS-News: Einladung zur virtuellen AlsterResearch Healthcare Pop-Up Konferenz am 23. Januar 2024 um 13:30 Uhr

EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung zur virtuellen AlsterResearch Healthcare Pop-Up Konferenz am 23. Januar 2024 um 13:30 Uhr



22.01.2024 / 10:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einladung zur virtuellen AlsterResearch Healthcare Pop-Up Konferenz

am 23. Januar 2024 um 13:30 Uhr

Im Rahmen der AlsterResearch Healthcare Pop-Up Konferenz laden wir Sie hiermit herzlich zu unserem virtuellen Roundtable am Dienstag, den 23. Januar 2024 um 13:30 Uhr (MEZ) ein. M1 Kliniken AG Co-CEO Attila Strauss und Co-CEO Kilian Brenske werden Ihnen in einer Präsentation ein Unternehmensupdate sowie einen Ausblick auf die kommenden Monate geben. Im Anschluss daran stehen die Herren für Ihre Fragen zur Verfügung. Die Vortragssprache ist deutsch.

Unter folgendem Link können Sie sich für AlsterResearch Healthcare Pop-Up Konferenz anmelden:

https://research-hub.de/events/registration/2024-01-23-13-30/M12-GR

Wir freuen uns auf Sie!







Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Europa. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke „M1 Med Beauty“ werden derzeit an 58 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten.







Kontakt:

M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

