EU erwägt breitere Anwendung für Diabetes-Mittel Wegovy

Die Wettbewerbshüter ziehen eine Ausweitung des Anwendungsgebiets auf die Prävention von Schlaganfällen und Herzinfarkten in Betracht, wie aus einem am Montag veröffentlichten Dokument der Behörde hervorgeht. Eine breitere Zulassung könnte die Chancen des dänischen Herstellers Novo Nordisk steigen lassen, sein Medikament in den öffentlichen Gesundheitssystemen in Europa unterzubringen. Bislang waren privat zahlende Anwender ein wichtiger Treiber für das Umsatzwachstum des Mittels, das vor allem als Abnehmspritze beliebt ist. Nach Ansicht von Analysten könnten öffentliche Versicherer und Gesundheitssysteme den langfristigen Trend zusätzlich stützen.

Die EMA will ihre Entscheidung auf Grundlage der Arzneimittelstudie Select treffen, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Demnach sei das geringere kardiovaskuläre Risiko unmittelbar nach Beginn der Behandlung der übergewichtigen Studienteilnehmer aufgetreten. Dieser Effekt werde Wegovy zugeschrieben. Das Medikament könne die Häufigkeit von Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Todesfällen durch Herzkrankheiten um ein Fünftel reduzieren.

Die Europäische Kommission hat das letzte Wort bei Arzneimittelzulassungen, folgt in der Regel aber den Empfehlungen der EMA.