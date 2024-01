IRW-News: ACCESSWIRE News Network : NFG kündigt strategische Investition in Zodiac Partners Ltd. an

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : NFG kündigt strategische Investition in Zodiac Partners Ltd. an

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESSWIRE / 23. Januar 2024 / NFG Sarl (NFG), eine weltweit tätige, diversifizierte private Investment-Holdinggesellschaft, hat heute bekannt gegeben, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft NFG Partners SA (NFG Partners) eine Vereinbarung über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Zodiac Partners Ltd. (Zodiac), einem im Vereinigten Königreich ansässigen Wertpapierhandels- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, abgeschlossen hat. Diese strategische Investition stellt einen wichtigen Meilenstein für beide Unternehmen dar und schafft die Voraussetzungen für eine synergetische Partnerschaft, die das Produktangebot der beiden Unternehmen bereichern und das Kundenerlebnis insgesamt verbessern wird.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Vorteile des kürzlich zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich geschlossenen Finanzdienstleistungsabkommens zu nutzen. Durch die Nutzung ihrer kombinierten Dienstleistungen, ihres Fachwissens und ihrer Marktkenntnisse wollen die beiden Unternehmen eine strategische Allianz bilden, die die Möglichkeiten der Vermögensverwaltung für ihre jeweiligen Kunden neugestalten wird.

Zodiac wurde 2017 von Christopher Panayiotou und Wayne Davis, CFA, gegründet und ist auf Handelsdienstleistungen, die Verwaltung von Pensionsfonds und den institutionellen Handel spezialisiert, um professionellen Anlegern ein One-Stop-Investmenthaus zu bieten.

NFG Partners ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Genf, die Firmenkunden, Family Offices, UNWI und institutionelle Kunden betreut, darunter auch die Muttergesellschaft NFG.

Im Rahmen der Vereinbarung kann NFG Partners seine Beteiligung im Laufe der Zeit vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhöhen. Neben der Bereitstellung von Betriebs- und Expansionskapital wird Herr Zameer Manji, Managing Director von NFG Partners, gemäß der Vereinbarung dem Board von Zodiac Partners beitreten. Außerdem wurden ein neuer Chief Legal Officer und Chief Operating Officer identifiziert, die nach der behördlichen Genehmigung ernannt werden sollen, um das Team von Zodiac in rechtlicher, gesetzlicher und operativer Hinsicht zu verstärken.

Herr Manji äußerte sich begeistert über die Zusammenarbeit und erklärte: Diese strategische Investition steht im Einklang mit unserer Wachstumsvision und unserem Engagement, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu bieten. Wir sind begeistert von den Chancen, die diese Partnerschaft mit sich bringt, und glauben, dass sie unsere Position in der Vermögensverwaltungsbranche weiter stärken wird.

Wayne Davis, Mitbegründer von Zodiac, fügte hinzu: Wir freuen uns, NFG Partners SA als strategischen Investor begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft erweitert insbesondere unser Angebot im Bereich der Vermögensverwaltung mit Ermessensspielraum, da wir von dem systematischen Investmentansatz der Gesellschaft profitieren werden. Durch die Bündelung unserer Stärken sind wir gut positioniert, um unseren Kunden ein noch umfassenderes Dienstleistungsangebot zu bieten.

Der Abschluss der gesamten Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die britische Financial Conduct Authority (FCA) und der üblichen Abschlussbedingungen.

Über NFG Sarl

NFG SARL ist eine globale, diversifizierte private Investment-Holdinggesellschaft, die in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist, darunter Versicherungen, Rückversicherungen, Versicherungsdienstleistungen, Spezialrisiken und -finanzierungen, Vermögensverwaltung, Energie, Infrastruktur, Handelsfinanzierungen und Bankwesen, und Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten, der Karibik, Asien und Afrika betreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.nfgsarl.ch.

Über NFG Partners SA

NFG Partners SA ist eine in Genf ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die einem weltweiten Kundenstamm, darunter Family Offices, Unternehmen, Institutionen und UNWI, maßgeschneiderte diskretionäre und nicht-diskretionäre Portfolioverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen anbietet. NFG Partners wird von der Schweizer Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.nfgpartners.ch.

Über Zodiac Partners Ltd.

Zodiac Partners Ltd. ist eine Wertpapierhandels- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz im Vereinigtes Königreich, die ihren Kunden maßgeschneiderte Finanzlösungen und personalisierte Dienstleistungen anbietet. Mit einem hervorragenden Ruf und einem kundenorientierten Ansatz ist Zodiac gerüstet für nachhaltiges Wachstum und Innovation in der Vermögensverwaltungs- und CFD-Branche. Zodiac ist von der Financial Conduct Authority (FRN 806702) zugelassen und unterliegt ihrer Regulierung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.zodiacpartners.co.uk.

