IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen beginnt Testlauf seines Fahrzeugs mit Wales & West Utilities - Schaffung eines neuen Kraftstoff-Ökosystems

Vancouver, B.C., 23. Januar 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass der Gasnetzbetreiber Wales & West Utilities (WWU) noch in diesem Monat mit der Erprobung des wasserstoffbetriebenen leichten Nutzfahrzeugs (FCEV) des Unternehmens beginnen wird. Das FCEV von First Hydrogen wird vom WWU-Depot in Swansea aus betrieben, und ist Teil der 1.300 Flottenfahrzeuge des Unternehmens, die in ganz Wales und im Südwesten Englands im Einsatz sind. Das FCEV wird die Netztechniker bei Kundenbesuchen sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten unterstützen. Bei dem Einsatztest sollen die Vorteile des FCEV gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) in puncto Reichweite (630 km/400 mi), Nutzlast und Schnellbetankung demonstriert werden.

Das FCEV ist das erste seiner Art, das in Wales eingesetzt wird, und wird von Protium Green Solutions, einem Hersteller von grünem Wasserstoff, und Hyppo Hydrogen Solutions, einem Unternehmen für Wasserstoffdienstleistungen, unterstützt. Sie werden zur Entwicklung eines Wasserstoff-Ökosystems zur Unterstützung des Betriebs von WWU beitragen. Allied Market Research berichtet, dass der weltweite Markt für Wasserstofffahrzeuge im Jahr 2022 einen Wert von 1,5 Milliarden US$ hatte und bis 2032 voraussichtlich ein Volumen von 57,9 Milliarden US$ erreichen wird, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43 % pro Jahr entspricht.

Wales & West Utilities versorgt mehr als 7,5 Millionen Kunden in Wales und Südwestengland mit Gas. Der Betreiber des Gasverteilernetzes setzt sich für die Entwicklung sauberer und umweltfreundlicherer Energielösungen ein und hat kürzlich einen Vorschlag zur Entwicklung einer großen Wasserstoffpipeline durch Südwales angekündigt.

Schaffung eines Wasserstoff-Ökosystems

Bislang erfolgten die FCEV-Testläufe von First Hydrogen in der Nähe bestehender Wasserstofftankstellen. Dieser Einsatztest soll zeigen, wie Betankungsmöglichkeiten in Gebieten mit fehlender Infrastruktur im Rahmen von Partnerschaften entwickelt werden können. Durch die Nutzung des mobilen Betankungsdienstes von Hyppo Hydrogen Solutions und des grünen H2-Kraftstoffs von Protium Green Solutions ist eine Betankung des FCEV durch WWU in der Nähe des Depots in Swansea möglich, ohne dass eine öffentliche Tankstelle angefahren werden muss.

Der vom Protium-Standort Pioneer 1 in Wales gelieferte grüne Wasserstoff wird durch Elektrolyse mit erneuerbarer Energie erzeugt. Pioneer 1 ist seit Anfang 2023 in Betrieb, und der dort produzierte Wasserstoff wurde bereits in mehreren Testläufen im Verkehrsbereich eingesetzt. Protium wird Pioneer 2, einen zweiten, wesentlich größeren Elektrolyseur, später im Jahr 2024 in Betrieb nehmen, um die wachsende Nachfrage nach grünem Wasserstoff in Wales und darüber hinaus zu decken.

Steve Gill, Head of Automotive bei First Hydrogen, sagt dazu: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Wales & West Utilities und darüber, dass wir nicht nur die Fahrzeuge in Wales erproben, sondern auch Partnerschaften eingehen, die ein lokales Wasserstoff-Ökosystem schaffen werden. Das Team von Wales & West Utilities unterstützt unsere Fahrzeugentwicklung in hohem Maße und teilt unsere Überzeugung, dass Wasserstoff zu einem CO2-freien Verkehr beitragen kann. Dies gilt insbesondere für Flotten, die eine längere Betriebszeit, eine größere Reichweite und eine höhere Nutzlast benötigen, als sie BEVs bieten können. Auch für den Schleppbetrieb eignen sich FCEV; 75 % des Fuhrparks von Wales & West Utilities sind zum Abschleppen ausgerüstet, doch nur wenige BEVs sind dafür auch geeignet. Wasserstoff steht ganz oben auf der Unternehmensagenda von WWU, u.a. durch die Verlegung von Pipelines und die Aufrüstung des Netzes in Vorbereitung auf eine Umstellung. Und wir sind begeistert, dass das gesamte Unternehmen Interesse an unserem Versuch zeigt.

Dieser Testlauf wird uns helfen, viel über mobile und depotbasierte Betankungslösungen zu lernen und darüber, wie diese Technologie helfen könnte, Lücken im Betankungsinfrastrukturnetz des Vereinigten Königreiches zu schließen. Letztendlich wird unsere Rolle bei der Entwicklung eines Wasserstoff-Ökosystems mit Partnern unser Dienstleistungsangebot für Flotten stärken und die Annahme von Wasserstoffmobilitätlösungen beschleunigen.

Stephen Offley, Transport Manager bei Wales & West Utilities, erklärt: Wir sind zuversichtlich, dass Wasserstoff bei der Bereitstellung kostengünstiger grüner Energie im Zuge der Abwendung von fossilen Brennstoffen eine entscheidende Rolle zukommen wird. Wie Protium bereits demonstriert, kann Wasserstoff im Vereinigten Königreich aus erneuerbaren Energien hergestellt und durch viele der von uns bereits genutzten Gaspipelines verteilt werden. Wir sind bereits dabei, den Weg für die Verwendung von Wasserstoff zum Heizen von Häusern und zur Energieversorgung der Industrie zu ebnen, sodass die Verwendung von Wasserstoff als Kraftstoff zur Dekarbonisierung unserer Flotten ein logischer Schritt ist. Nachdem wir die Transporter im vergangenen Jahr auf dem Track Day von First Hydrogen getestet haben, freuen wir uns darauf, den FCEV in unserem täglichen Betrieb zu erproben und somit Pionierarbeit bei der Nutzung von Wasserstoff in unserer Flotte zu leisten. Durch die Demonstration der praktischen Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff wollen wir andere Branchen und Unternehmen in Wales und im ganzen Vereinigten Königreich dazu inspirieren, Wasserstoff als realistische, betrieblich effektive Null-Emissions-Lösung zu betrachten.

Will Stinton, Director of Asset Management bei Protium, meint: Dieser Einsatztest mit Wales & West Utilities ist eine hervorragende Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit von grünem, durch Elektrolyse regenerativ hergestelltem Wasserstoff im Flottenbetrieb zu demonstrieren. Durch unsere Erfahrung bei der Unterstützung von Transportversuchen wissen wir, dass Brennstoffzellenfahrzeuge einen wichtigen Beitrag zur Erreichung von Null-Emissionszielen leisten können - es ist fantastisch, mit einer Organisation wie Wales & West Utilities zusammenzuarbeiten, um zu prüfen, wie FCEV ihren Betrieb entkarbonisieren können. Partnerschaften wie diese sind für die Beschleunigung der Wasserstoffeinführung von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns, gemeinsam mit First Hydrogen und Hyppo Hydrogen Solutions FCEV auf die Straßen von Wales zu bringen.

Chris Foxall, CEO von Hyppo Hydrogen Solutions, sagt: Dieser Testlauf bringt die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette zusammen und ist ein Beweis für die Stärke der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Hyppo ist bereits Flottenbetreiber von Brennstoffzellenfahrzeugen und freut sich darauf, die Vorteile des FCEV von First Hydrogen aus erster Hand zu sehen und Wales & West Utilities bei der Umstellung auf Wasserstofftransportlösungen zu unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73337/FHYDTrails_DE_PRcom.001.png

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. In Partnerschaft mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. hat das Unternehmen leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) mit einer Reichweite von über 630 Kilometern geplant und konstruiert. Diese Fahrzeuge werden derzeit bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich erprobt. Außerdem entwickelt First Hydrogen eine Anlage zur Produktion von 35 MW grünem Wasserstoff und ein Fahrzeugmontagewerk in Shawinigan (Quebec).

Über Wales & West Utilities (WWUtilities.co.uk)

Wales & West Utilities investiert zwischen 2021 und 2026 400 Millionen £ in das Gasnetz, um das Erreichen des Netto-Null-Ziels zu unterstützen. Bis 2035 wollen wir in den Gebieten, in denen eine Umstellung auf Wasserstoff am wahrscheinlichsten ist, ein Netto-Null-bereites Netz bereitstellen und bis 2040 unser gesamtes Netz umstellen.

Das Unternehmen hat sich auch verpflichtet, seinen Teil dazu beizutragen, das Netto-Null-Ziel bei CO2-Emissionen zu erreichen. Es hat 54 Kraftwerke an sein Netz angeschlossen, um erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie zu fördern, während 21 Standorte für grünes Gas über Kapazitäten verfügen, um genug entkarbonisiertes grünes Gas einzuspeisen, um den Bedarf von rund 151.000 Haushalten zu decken. Das Netz versorgt Busgaragen an drei Standorten im Südwesten Englands und betankt CNG-Busse, die die Luftqualität verbessern und die CO2-Emissionen des öffentlichen Verkehrs reduzieren.

Über Protium Green Solutions (Protium.Green)

Protium ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger Anbieter von Wasserstofflösungen für Projektbetreiber, Entwickler und Investoren. Protium wurde 2019 gegründet und entwickelt Projekte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, um die Einführung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien zu unterstützen. Über die Betriebsanlagen von Protium können Unternehmen schon heute elektrolytischen Wasserstoff beziehen, der unter Verwendung erneuerbarer Energien hergestellt wird.

Über Hyppo Hydrogen Solutions (Hyppo.co.uk)

Hyppo Hydrogen Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen, das die grüne Wasserstoffwirtschaft ankurbelt, indem es die Nachfrage in den lokalen Gemeinschaften weckt. Es sieht eine Zukunft, in der sauberer Wasserstoff in jeden Teil des Transportwesens eingebunden ist - von Autos, Lieferwagen, Bussen und Reisebussen bis hin zu Lastwagen, Zügen, Fähren und Flugzeugen. Sauberer Wasserstoff kann auch einen erheblichen positiven Einfluss auf den Strom-, Heizungs- und Energiespeicherbedarf haben und dazu beitragen, den Planeten zu entkarbonisieren, sodass Mensch und Natur gedeihen können.

