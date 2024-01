Neue Rekorde an Wall Street und Kabutocho

Globale Aktienmärkte zwischen Euphorie und Kollaps

Heute: Vorwahl in New Hampshire…

…und Berichtssaison in den USA

Die Wall Street setzte gestern ihren Rekordkurs fort, nachdem die US-Indizes bereits am Freitag neue Bestmarken erklommen. Der Dow Jones übersprang erstmals die Marke von 38.000 Punkten und ging mit einem Plus von 0,36% aus dem Handel. Sein breiteres Pendant, der S&P 500, beendete den Handelstag bei 4850 Punkten, ein Zuwachs von 0,22%. Getrieben wurde der Anstieg einmal mehr von der KI-Euphorie. Der Chiphersteller Nvidia erreichte erstmals die Marke von 600 US-Dollar je Aktie. Noch zu Jahresbeginn war der Titel für unter 500 US-Dollar zu haben. Der hiesige Leitindex DAX hinkt dieser Entwicklung hinterher und notiert knapp 2% unter seinem Jahreshoch. Hierzulande sind Titel mit KI-Phantasie deutlich seltener anzutreffen. Ebenfalls auf Rekordkurs befindet sich die Börse in Japan: Dort erreichte der Nikkei 225 heute ein neues Allzeithoch. Dies steht im Kontrast zur Entwicklung an den China-Börsen: Dort ächzen Börse und Wirtschaft unter strukturellen Problemen, unter anderem an den Immobilienmärkten. Das Vertrauen der internationalen Investoren soll nun einem Bericht von Bloomberg News von heute früh zufolge mit einem massiven Stützungsprogramm wiederhergestellt werden. Demnach sollen unter anderem die staatseigenen Betriebe umgerechnet insgesamt 278 Mrd. US-Dollar investieren, um einen weiteren Kollaps der China-Aktien zu verhindern.Nach einem enttäuschenden Vorwahlergebnis in Iowa hatte Ron DeSantis am Sonntag seine Kandidatur zurückgezogen. Nun kämpft Nikki Haley als einzige Widersacherin von Donald Trump im Kandidatenfeld der Republikaner. Heute Abend wird sich in den Vorwahlen in New Hampshire zeigen, ob sie mehr als eine Außenseiterin ist.Konjunkturdaten von Belang stehen heute nicht auf der Agenda. Dafür gewinnt die US-Berichtssaison diese Woche an Fahrt. Insgesamt über 80 Titel werden im Verlauf der Woche ihre Bücher öffnen. Heute sind dies die unter anderem General Electric, Johnson & Johnson, Netflix, Procter & Gamble sowie Texas Instruments. Auch Europas Konzerne stehen in den Startlöchern: Der Telekom-Ausrüster Ericsson wird heute seine Zahlen vorlegen, morgen wird SAP die DAX-Berichtssaison einläuten.