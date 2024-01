EQS-News: Änderungen der Bedingungen der Anleihe 2020/2026 mit deutlicher Zustimmung der Investoren erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

Änderungen der Bedingungen der Anleihe 2020/2026 mit deutlicher Zustimmung der Investoren erfolgreich abgeschlossen



Berlin, 24. Januar 2024 – Die ACCENTRO Real Estate AG ("ACCENTRO", "Gesellschaft"), ein Investor in Wohnimmobilien und Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, hat die Änderungen der Bedingungen der Anleihe 2020/2026 (ISIN DE000A254YS5) erfolgreich abgeschlossen. Die geänderten Anleihebedingungen sind wirksam geworden. Die Anleihegläubiger hatten Ende November 2023 mit deutlicher Mehrheit dem Beschlussvorschlag der Gesellschaft über ein neues Konzept für Pflichtsondertilgungen und Zinsen zugestimmt. Dieses beinhaltet die Verschiebung von Pflichtsondertilgungen und die Stundung der für Februar 2024 vorgesehenen Zinszahlung. Jörg Neuß, CEO von ACCENTRO, äußert sich zufrieden: „Ich freue mich darüber, dass unsere Investoren vor dem Hintergrund des derzeit schwierigen Marktumfelds unserem Vorschlag zugestimmt haben und die Entwicklung unseres Unternehmens weiter unterstützen. Es zeigt ihr grundlegendes Vertrauen in das Potenzial von ACCENTRO und die Chancen, die der deutsche Wohnimmobilienmarkt langfristig bietet."

Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 30.09.2023 5.731 Einheiten mit einer Fläche von etwa 334.000 Quadratmetern. Der Buchwert des gesamten Portfolios betrug rund 590 Mio. EUR. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.de

Ansprechpartner für Investor Relations und Presse: Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272

