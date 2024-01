Eurozone: Unternehmensstimmung steigt auf Sechs-Monats-Hoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn auf niedrigem Niveau aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 47,9 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit einem halben Jahr. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 48,0 Punkten erwartet. Mit deutlich weniger als 50 Punkten deutet der Indikator aber immer noch auf eine wirtschaftliche Schrumpfung hin./bgf/jkr/stk