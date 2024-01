S&P 500® - Sommerloch 2024? Fehlanzeige!

Saisonale Überlegungen sind gerade bei der Erstellung unseres Jahresausblicks immer ein echtes Highlight! Regelmäßig erweitert die zyklische Komponente den charttechnischen Betrachtungswinkel um eine zusätzliche Dimension. Neben der strategischen Ausrichtung liefert der US-Präsidentschaftszyklus aber auch unterjährig eine wichtige Orientierungshilfe. Die nebenstehende Grafik zeigt die durchschnittliche Wertentwicklung des S&P 500® – aufgeschlüsselt nach Quartalen – in den vier verschiedenen Jahren des US-Wahlzyklus. Auf Basis der Daten seit 1928 haben wir rechts zudem die Vergleichsperformance der einzelnen Quartale angeführt. Unsere Leserinnen und Leser sind bestens mit den zyklischen Herausforderungen im 1. Halbjahr und einer tendenziell besseren zweiten Jahreshälfte vertraut. Doch es gibt möglicherweise noch eine weitere Anomalie: Das 3. Quartal steht normalerweise nicht im Ruf, besonders ertragreich zu sein. Vielmehr gestalten sich die heißen Sommermonate oftmals herausfordernd. Im US-Wahljahr erweist sich das 3. Quartal mit einem Plus von fast 5 % sogar als das Beste (siehe Chart). Darüber hinaus ist es die einzige 3-Monats-Periode, welche im Wahljahr den Durchschnittsertrag der verschiedenen Quartale schlägt. Achtung: keine Sommerpause in 2024!

S&P 500® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.