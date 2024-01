EQS-News: 2G Energy AG erhöht Umsatzprognose für 2025 auf bis zu 450 Mio. Euro (bisher 390 bis 430 Mio. Euro)

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Prognoseänderung

2G Energy AG erhöht Umsatzprognose für 2025 auf bis zu 450 Mio. Euro (bisher 390 bis 430 Mio. Euro) Auftragseingang legt im Q4 2023 um +28% zu (47,5 Mio. Euro, Vj.: 37,1 Mio. Euro)

2G akquiriert Projekte in Asien, Australien, Süd- und Mittelamerika

Europäische und US-Märkte überwinden schrittweise vorherrschende Unsicherheit

Bisherige Prognosen für 2024 beim Umsatz (bis zu 390 Mio. Euro) und beim EBIT (8,5-10,0%) werden bestätigt Heek, 25. Januar 2024 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, akquirierte im abgelaufenen vierten Quartal 2023 Aufträge in Höhe von 47,5 Mio. Euro (Vj.: 37,1 Mio. Euro). Die sich schon seit Jahresmitte abzeichnende Trendwende beim Auftragseingang wurde nun im vierten Quartal mit einem Wachstum des Auftragseingangs von 28% bestätigt. 2G akquiriert Projekte in Asien, Australien, Süd- und Mittelamerika Absatzregionen außerhalb der traditionellen EU- und G7-Märkte trugen maßgeblich zum Anstieg des Auftragseingangs bei. Bezeichnend für diese Vertriebserfolge im Q4 2023 ist eine breite geographische Streuung, kombiniert mit einer technologischen Streuung. Kunden aus sieben Ländern des Indopazifischen Raums bestellten Erdgas-, Biogas-, Holzgas-, Klärgas-, Wasserstoff- und Propangas-BHKW bzw. -Motoren. „Der Jahresverlauf 2023 und insbesondere das vierte Quartal bestätigen eindrücklich unsere Strategie“, so CEO Christian Grotholt. „Mit Hilfe unseres Partnerkonzepts haben wir uns nicht nur von unserem Heimatmarkt in Deutschland emanzipiert. Wir erweitern unser Absatzspektrum inzwischen durchaus über die Märkte der G7 hinaus. Die vor zwei Jahren gegründete Vertriebsorganisation 2G Energy International werden wir daher im Laufe der kommenden 18 Monate zu einer vollwertigen Vertriebs- und Servicegesellschaft ausbauen.“ Die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal stellt sich wie folgt dar: Q4 2023 Q4 2022 Abweichung in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in % Deutschland 21,1 44% 20,5 55 % 0,6 3% Übriges Europa 9,5 20% 11,4 31 % -1,9 -17% Nordamerika 1,3 3% 2,0 5 % -0,7 -35% Asien/Australien 10,0 21% 1,6 5 % 8,4 > 100% Übrige Welt 5,6 12% 1,5 4 % 4,1 > 100% Summe 47,5 100% 37,1 100% 10,4 28% Europäische und US-Märkte überwinden schrittweise vorherrschende Unsicherheit Auch der Jahresbeginn 2024 unterstreicht die Nachhaltigkeit des Aufschwungs, wobei die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten in vielen Staaten der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland erst schrittweise überwunden werden. Getrieben von europäischen Märkten und dem US-Markt wird der Auftragseingang auch im Januar deutlich über dem Vorjahresmonat liegen. In den USA hat die Anwendung des Inflation Reduction Acts (IRA) den Absatzprozess in 2023 deutlich komplexer gemacht. Die sich aus dem IRA ergebenen Verzögerungen, zumeist aufgrund Steueroptimierungsbemühungen beim Kunden, werden sich im Jahresverlauf 2024 auflösen, sodass sich der US-Markt aus seiner Lethargie befreien wird. Bisherige Prognosen für 2024 beim Umsatz (bis zu 390 Mio. Euro) und beim EBIT (8,5-10,0%) werden bestätigt Der zufriedenstellende Auftragseingang im vierten Quartal 2023, in Verbindung mit dem hohen Auftragsbestand zum Quartalsanfang, sichern den Wachstumskurs weiter ab. Bei der EBIT-Marge geht der Vorstand von einer weiter fortschreitenden Normalisierung des Verhältnisses von gestiegenen Bezugspreisen einerseits und eigenen, nachlaufenden Listenpreisanpassungen andererseits aus, was sich direkt positiv auf die Materialkostenquote auswirken wird. Dieser Effekt in Verbindung mit dem höheren Umsatzniveau und einer besseren Auslastung der indirekten Bereiche, wie beispielsweise Einkauf, Buchhaltung und F&E, wird erneut zu spürbaren Ergebnisverbesserungen führen. Umsatzprognose für 2025 wird erhöht auf bis zu 450 Mio. Euro (bisher 390 bis 430 Mio. Euro) Wie beschrieben verzeichnet 2G aktuell einen Aufschwung beim Auftragseingang, der aus vielen Regionen der Erde kommt. Der deutsche Heimatmarkt trägt aber aus einer Reihe von Gründen derzeitig nur unmaßgeblich zum Aufschwung bei. Für das Jahr 2024 erwartet der Vorstand, dass sich der deutsche Markt erholt und seinerseits das Wachstum befeuert. Dauerhaft hohe Strompreise und das erneute Ausbleiben einer Gasmangellage, was zu wieder normalisierten Gaspreisen geführt hat, machen 2G-BHKW zu hochrentablen Investitionen. Diese sind – zumal 2G-Motoren jederzeit auf den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden können - durchaus auch für Investoren attraktiv sind, die an einen Erfolg der deutschen Energiewende glauben. Der Vorstand erwartet, dass sich der Aufschwung beim Auftragseingang im Laufe des Jahres 2024 verstetigt und folglich eine Beschleunigung des Umsatzes im Jahr 2025 ermöglicht. Die Umsatzprognose wird daher für 2025 auf bis zu 450 Mio. Euro angehoben (bisher 390 bis 430 Mio. Euro). Wärmepumpen werden zwar schon im laufenden Jahr 2024 in die reguläre Preisliste aufgenommen. Größere Stückzahlen werden aber wohl erst mit Abschluss der kommunalen Wärmeplanung in den großen deutschen Kommunen, also ab 2026, ausgeliefert werden.



Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 200 kW bis 1.000 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr, Großwärmepumpen erreichen je nach Rahmenbedingungen Wirkungsgrade von 300 bis 500 Prozent. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 Umsätze von 312,6 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2024

29. Februar Bekanntgabe vorläufiger Konzernumsatz 2023

11. April Vorl. Zahlen zum 31.12.2023

18. April Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2023

13.-14. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

23. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

04. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2024

25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

25.-27. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de



