Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG Unternehmen: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 25.01.2024 Kursziel: 22,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00. Zusammenfassung: PNE hat zum Jahreswechsel zwei deutsche Windparks mit einer Gesamtleistung von 22 MW in Betrieb genommen. Damit erweitert sich PNEs Portfoliokapazität auf 370 MW. Weitere elf Windparks mit einer Gesamtleistung von ca. 281 MW befinden sich im Bau und werden nach Inbetriebnahme ebenfalls in das Portfolio übernommen. Damit erhöht sich die Portfoliokapazität auf 651 MW. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung des von PNE bis 2027 angestrebten Ökostromportfolios von bis zu 1,5 GW/GWp. Im Dezember verkaufte PNE PV-Projekte in Rumänien und Italien (insgesamt: 176 MWp). Wir glauben, dass diese Projektverkäufe und die guten Windverhältnisse im vierten Quartal ausreichen, um die EBITDA-Prognose für 2023 von EUR30 Mio. bis EUR40 Mio. (FBe: EUR34,8 Mio.) zu erreichen. Im Jahr 2024 wird ein sich verbessernder deutscher Windmarkt die Wachstumsstrategie von PNE unterstützen. Mit einer starken Projektpipeline, einem wachsenden Servicegeschäft und dem weiteren Ausbau des Stromerzeugungsportfolios sehen wir PNE auf einem guten Weg, sein mittelfristiges Ziel von >EUR150 Mio. EBITDA bis 2027 zu erreichen. Wir bestätigen unsere Kauf-Empfehlung und das Kursziel von EUR22. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target. PNE commissioned two German wind farms with a total capacity of 22 MW at the turn of the year. This expands PNE's portfolio capacity to 370 MW. A further eleven wind farms with a total output of ca. 281 MW are under construction and will be transferred to the portfolio after commissioning. This will increase portfolio capacity to 651 MW and be an important step towards PNE's 1.5 GW/GWp green power portfolio target by 2027. In December, PNE sold PV projects in Romania and Italy (in total: 176 MWp). We believe that these project sales and strong wind conditions in Q4 will have enabled

PNE to reach 2023 EBITDA guidance of EUR30m - EUR40m (FBe: EUR34.8m). In 2024, an

improving German wind market will support PNE's growth strategy. With a strong project pipeline, an increasing service business and the ongoing expansion of the power generation portfolio, we see PNE on track to reach its medium-term target of >EUR150m EBITDA by 2027. We confirm our Buy rating and EUR22 price target.