DAIMLER TRUCK - Die letzte Hürde vor dem Kaufsignal

Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 32,540 € (XETRA)

Seit dem heftigen Abverkauf im Anschluss an das IPO im Jahr 2021 befindet sich die Aktie von Daimler Truck in einer stark volatilen Aufwärtsbewegung, die bereits im August letzten Jahres an der Kurszielzone bei 34,00 EUR unterbrochen wurde. Bis Mitte November korrigierte die Aktie an den Support bei 27,57 EUR, konnte sich jedoch kurz vor der Marke nach oben lösen.

Steiler Anstieg steigert Ausbruchschancen

Die damit begonnene massive Kaufwelle vermochte es jedoch nicht, den Widerstand bei 34,31 EUR nachhaltig zu überwinden. Seither korrigiert die Aktie den Anstieg seit November. Dabei konnte sie in dieser Woche jedoch mit dem Sprung über den Kreuzwiderstand bei 31,77 EUR den Korrekturtrend zunächst hinter sich lassen und entlang der Unterseite einer gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrendlinie in Richtung des Widerstands bei 33,30 EUR klettern.

Über 33,30 EUR warten die großen Barrieren

Sollte diese Hürde überwunden werden, wäre der Weg für einen erneuten Angriff auf 34,29 bis 34,44 EUR frei und auch eine Ausweitung des Anstiegs in Richtung 35,39 bis 35,50 EUR wahrscheinlich.

Bis zu diesem Bereich, der mehr oder minder zufällig mit dem bisherigen Rekordhoch zusammenfällt, stünde immer noch zu befürchten, dass die Erholungsbewegung seit dem März 2022 wieder in sich zusammenfällt und die Aktie unter 33,30 EUR in Richtung 31,77 und 30,82 EUR einbricht. Dort dürfte allerdings ein weiterer Ausbruchsversuch starten. Unterhalb von 30,82 EUR wäre die Erholung ohnehin beendet und mit Abgaben in Richtung 27,57 EUR zu rechnen.

Ein Ausbruch über 35,75 - 36,20 EUR würde dagegen für eine Fortsetzung der Rally bis 37,12 und mittelfristig bereits bis 38,70 EUR sprechen.

Eine aktuelle fundamentale Einschätzung der Daimler-Truck-Aktie meines Kollegen Reinhard Hock findest Du hier.

Daimler Truck Aktie Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen:

Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfährst Du hier.

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)