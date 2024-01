EQS-News: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Expansion

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts



26.01.2024 / 12:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



pferdewetten.de: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Ausbaus des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts Emissionserlös bis zu 8 Mio. Euro

Vollplatzierungszusage von Investoren

Dynamischer Jahresstart beim Shopaufbau Düsseldorf, den 26. Januar 2024 Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777 und DE000A30V8X3) hat gestern auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 9. Juni 2021 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre um bis zu 761.904,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 761.904 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Bezugspreis je Aktie wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 10,50 Euro festgelegt. Die bestehenden Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die bis zu 761.904 neuen Aktien im Rahmen eines mittelbaren Bezugsangebots zu zeichnen. Zudem wird den bestehenden Aktionären die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich in der 6. Kalenderwoche 2024 veröffentlicht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt und erhalten daher zunächst eine gesonderte ISIN. Die neuen Aktien sollen – nach der ordentlichen Hauptversammlung 2024 – prospektfrei in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Der pferdewetten.de AG liegen bereits entsprechende Zeichnungszusagen eines Großaktionärs und zweier institutioneller Investoren in Höhe des Gesamtemissionsvolumens von bis zu 8,0 Mio. Euro vor. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: „Diese Finanzierungsrunde versetzt uns in die Lage, die sich der AG aktuell bietenden dynamischen Wachstumschancen zu nutzen. Der Geschäftsausbau lief auch über den Jahreswechsel hervorragend: 121 sportwetten.de-Shops sind nunmehr live. Wir konnten seit Anfang Dezember 2023 insgesamt 23 neue Wettannahmestellen eröffnen und in unserer stark wachsendes Vertriebsnetz integrieren.“ In den kommenden Tagen wird Pierre Hofer in Investorengesprächen die laufende Entwicklung und insbesondere die sich aktuell bietenden Chancen aufzeigen. Pierre Hofer weiter: „Wir fahren weiterhin mit einem dynamischen Expansionstempo. Bis Ende 2024 werden wir auf mindestens 220 sportwetten.de-Standorte wachsen. Um alle sich uns bietenden Opportunitäten für die zügige und bestmögliche Marktdurchdringung unserer Marke sportwetten.de zu nutzen, arbeiten wir einerseits wie bislang in großem Umfang mit Franchisepartnern. Das ist für uns weniger kapitalintensiv, geht aber wegen der Aufteilung des Holds, also der Differenz aus den Wetteinsätzen unserer Kunden abzüglich deren Wettgewinnauszahlungen, auch mit einer für uns geringeren operativen Marge einher. Andererseits bekommen wir zunehmend oft einzelne Shops oder gar wie im Dezember 2023 per Ad hoc-Meldung bekanntgegeben eine ganze Ladenkette für unseren Eigenbestand angeboten. Hier rechnen wir bereits mit mindestens 28 eigenen sportwetten.de Shops per Jahresende 2024. Das ist im Erwerb teurer, beschert uns aber bekanntermaßen ein circa dreimal so hohes EBITDA-Potential. Beide Wege zahlen auf unsere Marke ‚sportwetten.de‘ ein, da sie durch deren erhöhte Visibilität im Straßenbild unsere Kredibilität fördern.“ Die pferdewetten.de AG rechnet im Laufe des zweiten Quartals 2024 mit der Rückkehr in die Profitzone und somit nachhaltig positiven und wachsenden Ergebnissen. Pierre Hofer: „Sehr dankbar bin ich den Investoren, die ihre Zusage zur Zeichnung des nicht von den Altaktionärinnen und -aktionären bezogenen Platzierungsvolumens gegeben haben und die Vollplatzierung der Emission damit bereits heute sicherstellen. Wir werden unsere alten, aber auch die neuen Investoren nicht enttäuschen und freuen uns gemeinsam auf die weiteren Fortschritte auf unserem dynamischen Entwicklungsweg.“ Die Wandlungsbedingungen der 7,5% Wandelschuldverschreibung 2023 / 2028 (ISIN: DE000A30V8X3) werden gemäß § 10 der Anleihebedingungen entsprechend angepasst. Die Details dazu werden spätestens vor Beginn des nächsten Ausübungszeitraums im März 2024 veröffentlicht. Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

26.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com