Wochenausblick: DAX kratzt an 17.000 Punktemarke. Voller Terminkalender wartet.

Der DAX® bügelte den Rücksetzer der Verwoche locker wieder aus und nahm zum Wochenschluss Kurs auf die Marke von 17.000 Punkte. Lichtblicke gab es auch in der zweiten Reihe. MDAX®und SDAX® präsentierten sich sogar einen Tick besser als der Standardwerte-Index. In der kommenden Woche wartet ein voller Terminkalender auf die Investoren. Eine Vielzahl dieser Termine kann durchaus richtungsweisend sein.

An den Rentenmärkten gaben die Renditen 2-jähriger Staatspapiere im Wochenverlauf etwas nach. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bewegten sich hingegen mehrheitlich in einer engen Bandbreite um den Schlussstand der Vorwoche. Möglicherweise gibt die FED-Entscheidung den Anleihemärkten weitere Impulse. Auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank werden auch die Investoren an den Edelmetallmärkten achten. Der Goldpreis bewegt sich seit Tagen in einer Bandbreite von 2.000 bis 2.050 US-Dollar. Silber präsentierte sich in der abgelaufenen Woche robuster und kratzte gar an der 23 US-Dollarmarke. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil kletterte in der zweiten Wochenhälfte über den Kreuzwiderstand von 81,70 USD. Damit eröffnet sich weiteres Potenzial nach oben bis 84,90 USD. Eine Reihe von Investoren werden in der kommenden Woche den EUR/USD-Kurs genau beobachten. Seit 10 Tagen pendelt der Wechselkurs in einer engen Bandbreite. Kommt nun der Ausbruch?

Unternehmen im Fokus

Das Kursplus im DAX® wurde von rund 3/4 der DAX®-Mitglieder mitgetragen. Zu den stärksten Titeln in der zurückliegenden Woche zählten die Aktien von Sartorius, Siemens Energy und Zalando. Die beiden Erstgenannten profitierten vor allem von den vorgelegten Geschäftszahlen. Kursabschläge mussten unter anderem Deutsche Börse, Rheinmetall und RWE verkraften. In der zweiten Reihe fielen vor allem Deutz, HelloFresh, Jenoptik, Kion und Süss Micotech durch überdurchschnittliche Kursgewinne gegenüber der Vorwoche auf. Drägerwerk, Elmos, Puma und ThyssenKrupp mussten hingegen kräftig Federn lassen.

In der kommenden Woche werden unter anderem Alphabet, AMD, Apple, Atoss Software, Boeing, Deutsche Bank, Diageo, ExxonMobil, General Motors, H&M, Microsoft, Mastercard, Meta Platforms, Novartis, Pfeiffer, Pfizer, Philips, Samsung Electronic, Sanofi, Siemens Healthineers, Siltronic, Stabilus und UPS Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf 20224 geben. BYD eröffnet kommende Woche die erste Verkaufsniederlassung in Deutschland. VW wird ihre China-Strategie für 2024 vorstellen. Texas Instruments lädt zum Kapitalmarkttag und Schäffler sowie ThyssenKrupp laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY JANUARY 29, 2024

ECB Vice President de Guindos speaks – Remarks by Mr de Guindos at Investment Outlook conference organised by Citi Private Bank in Madrid, Spain

TUESDAY JANUARY 30, 2024

Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy

France-Inflation Prelim

Spain-Inflation Prelim

Spain-GDP Flash

Germany-GDP Flash

ECB chief econmist Lane speaks – Opening remarks by Mr Lane at conference ‚A year with the euro in Croatia‘ organised by Hrvatska narodna banka in Zagreb, Croatia

Euro Zone-Sentiment

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

ECB policymaker Nagel speaks in Berlin – Talk between Bundesbank president Joachim Nagel and Moritz Schularick, president of the Kiel Institute for the World Economy on : „The role of the central bank in financial crises.“

WEDNESDAY JANUARY 31, 2024

China (Mainland)-PMI Manuf

China (Mainland)-Non-Mfg PMI

Germany-Import Prices

Germany-Retail Sales

France-Inflation Prelim

Spain-Retail Sales

Germany-Unemployment

Treasury Dept. releases quarterly refunding data

United States-Fed policy decision – Fed Chair Jerome Powell holds news conference after release of U.S. Fed policy decision.

THURSDAY FEBRUARY 1, 2024

China (Mainland)-PMI

Spain-PMI Manuf

Germany-PMI Manuf

Euro Zone-flash inflation

Euro Zone-Unemployment

Spain-Car sales

ECB chief economist Lane speaks – Remarks by Mr Lane at an event organised by Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) in Rome, Italy

United Kingdom-BoE Bank rate decision

United States-Jobless

United States-ISM

FRIDAY FEBRUARY 2, 2024

United States-Employment

United States-Factory Orders

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.000/17.132/17.266 Punkte Unterstützungsmarken: 16.586/16.687/16.700/16.755/16.792/16.850/16.960 Punkte Nach einem schwachen Auftakt drehte der DAX® am späten Vormittag nach oben und pendelte sich im Tagesverlauf zwischen 16.916 und 17.000 Punkten ein. Damit ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Gelingt der Ausbruch über 17.000 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 17.132 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Unterstützung findet der Leitindex bei 16.960 Punkte. Rücksetzer unter diese Marke könnten eine Verkaufswelle bis 16.850 beziehungsweise 16.792 Punkte auslösen. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 01.12.2023 – 26.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.01.2019 – 26.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,62* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 96,83** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2024; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 10,02 13.528,350423 15.219,394226 5 Open End DAX® HC977R 12,27 15.219,220525 16.065,409186 10 Open End DAX® HC0558 11,27 15.782,843892 16.346,291419 15 Open End DAX® HD136D 11,31 16.233,742586 16.571,404432 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.2024; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,62 20.289,05161 18.598,973611 -5 Open End DAX® HC8E76 4,16 18.598,181508 17.751,964249 -10 Open End DAX® HC7FDJ 6,66 18.034,558141 17.470,076471 -15 Open End DAX® HD15GY 3,29 17.583,659447 17.246,053186 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.01.20224; 17:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.