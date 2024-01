Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Miljan Gutovic zum neuen CEO von Holcim ernannt



28.01.2024 / 12:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Verwaltungsrat von Holcim ernennt Miljan Gutovic mit Wirkung zum 1. Mai 2024 zum neuen Chief Executive Officer (CEO) von Holcim. Jan Jenisch, der bisherige CEO, wird sich zukünftig auf seine Rolle als Verwaltungsratspräsident von Holcim fokussieren, für deren Wiederwahl er an der Generalversammlung im Mai antreten wird. Der Verwaltungsrat hat Jan Jenisch zusätzlich mit der Führung der geplanten Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA beauftragt. Der Australier Miljan Gutovic ist seit 2018 Mitglied des Group Executive Committee. Er war Leiter der Region Middle East and Africa und anschliessend der Region Europa sowie Group Operational Excellence. Unter seiner Leitung konnte Holcim nicht nur seine Marktpositionen stärken, sondern branchenführende Margen generieren und darüber hinaus die Dekarbonisierung zu einem wesentlichen Treiber für profitables Wachstum entwickeln. Miljan Gutovic hält einen Abschluss der Bauingenieurswissenschaften von der University of Technology in Sydney und promovierte dort in Materialwissenschaften und Ingenieurwesen. Jan Jenisch: „Ich freue mich sehr, dass der Verwaltungsrat Miljan Gutovic zum neuen CEO von Holcim ernannt hat. Er ist ein hochqualifizierter Kollege, der einen ganz entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Transformation von Holcim hin zum führenden Unternehmen für innovative und nachhaltige Baulösungen geleistet hat. Dabei hat Miljan unsere Profitabilität in Europa auf ein Rekordniveau gesteigert, erfolgreich strategische Transaktionen durchgeführt und ausgezeichnete Teams aufgebaut.” "Es ist mir eine Ehre, für die Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident zu kandidieren und die geplante Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA führen zu dürfen. Ich werde mich weiterhin mit ganzer Kraft für die Zukunft von Holcim und für alle unserer Stakeholder einsetzen." Miljan Gutovic: „Ich möchte dem Verwaltungsrat für das Vertrauen danken, Holcim in der nächsten Ära der Unternehmensentwicklung und des Erfolgs führen zu dürfen. Es gibt für mich als leidenschaftlicher Bauingenieur kein spannenderes Unternehmen als Holcim - gerade in einer Zeit, in der die Dekarbonisierung und fortschrittliche Technologien die Art des Bauens verändern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Holcim-Teams weltweit. Gemeinsam werden wir unsere Führungsposition weiter ausbauen.“ Den vollständigen Lebenslauf von Miljan Gutovic finden Sie unter www.holcim.com. Über Holcim

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden im Jahr 2022. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.



Melden Sie sich hier für den Building Progress Newsletter von Holcim an und verfolgen Sie unsere Reise in eine Net-Zero-Zukunft. Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.

Ende der Adhoc-Mitteilung