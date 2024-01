EQS-News: Krones beabsichtigt mit der bevorstehenden Übernahme von Netstal sein Produktportfolio um die Spritzgusstechnologie zu erweitern

EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News-Meldung 29. Januar 2024 Krones beabsichtigt mit der bevorstehenden Übernahme von Netstal sein Produktportfolio um die Spritzgusstechnologie zu erweitern Krones steht kurz vor dem Abschluss der Übernahme von 100 % der Anteile an der Netstal Maschinen AG (Netstal) von KraussMaffei. Netstal mit Sitz in Näfels, Schweiz, ist ein führender Anbieter von Spritzgussmaschinen für den Getränkemarkt (PET-Preforms und Verschlüsse) sowie für medizinische Anwendungen und dünnwandige Verpackungen. Das Unternehmen ist auf seinen Märkten technologisch führend und war bereits ein strategischer Partner von Krones. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete Netstal mit mehr als 500 Beschäftigten einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro. Die Ertragskraft des Unternehmens liegt aktuell unter dem Niveau des Krones Konzerns. Sie soll aber in den kommenden Jahren auf Krones Niveau steigen. Krones wird Netstal im Segment Abfüll- und Verpackungstechnologie konsolidieren. Krones wird den Zukauf mit vorhandenen liquiden Mitteln finanzieren und möglicherweise auch die Vorteile einer teilweisen Fremdkapitalfinanzierung nutzen. Krones profitiert in mehrfacher Hinsicht von der bevorstehenden Übernahme von Netstal. So ergänzt das PET- und Verschluss-Geschäft von Netstal das Krones Produktportfolio für den Getränkemarkt. Zudem deckt Krones nach dem Zukauf sämtliche Technologien ab, die für geschlossene PET-Kreislauflösungen nötig sind: Angefangen vom Spritzguss der Preforms über die PET-Behälterproduktion sowie Abfüllung und Verpackung bis hin zum Recycling gebrauchter Flaschen. Mit der Spritzgusstechnologie für medizinische Anwendungen und dünnwandige Verpackungen unterstützt Netstal die Strategie von Krones, in den medizinisch/pharmazeutischen Markt sowie in die Bereiche Lebensmittel und Körperpflege zu diversifizieren. Netstal wird seine Geschäfte weiterhin eigenverantwortlich führen und dabei von der internationalen Aufstellung und den Größenvorteilen von Krones profitieren. Der Kaufabschluss (Signing) ist für Anfang Februar 2024 geplant. Mit dem Kauf von Netstal setzt Krones seine M&A-Strategie erfolgreich fort. Der Kauf steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Krones erwartet den Abschluss der Transaktion (Closing) in der ersten Hälfte des Jahres 2024.

Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

