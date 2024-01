IRW-News: Legible Inc. : Kathryn Marino, eine einflussreiche Persönlichkeit der Luxus-Einzelhandelsbranche, unterstützt Legible als strategische Beraterin und steigert somit die Aussichten auf Umsatzwachstum

IRW-PRESS: Legible Inc. : Kathryn Marino, eine einflussreiche Persönlichkeit der Luxus-Einzelhandelsbranche, unterstützt Legible als strategische Beraterin und steigert somit die Aussichten auf Umsatzwachstum

Vancouver (British Columbia), den 29. Januar 2024 / IRW-Press / - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen), eine führende Infotainment-Plattform und Verlagshaus, freut sich, die Ernennung von Kathryn Miclat Marino, President der Orange County Fashion Week® und Gründerin des OC Fashion Council, zur strategischen Beraterin des Unternehmens bekannt zu geben. Die beeindruckende Karriere von Frau Marino, die sich über mehr als 25 Jahre in der Mode-, Multimedia-, Luxus-Einzelhandels- und Automobilbranche erstreckt, bringt umfassenden kreativen Instinkt und innovatives analytisches Fachwissen bei Legible ein.

Frau Marino hat ihre Fähigkeiten bei der Förderung von Marken und Verkäufen unter Beweis gestellt, was zu Rekordzahlen bei Partnerkonten auf nationaler und regionaler Ebene sowie zum Aufbau starker Partnerschaften führte. Kathryn hatte maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des Treueprogramms Aston Martin Elite Owner Privileges sowie The Dynamic Drive Luxury Tour für Aston Martin Newport Beach und hat auch dazu beigetragen, dass das Autohaus im Jahr 2012 als Nummer 1 in den USA ausgezeichnet wurde.

Darüber hinaus kann Frau Marino langjährige Erfahrung bei der Entwicklung innovativer Lösungen vorweisen, wie etwa das erste Automatisierte Übertragungssystem für kommerzielle Werbung für die NHL Ducks und MLB Anaheim Angels (nunmehr Los Angeles Angels of Anaheim), die vormals zu Walt Disneys Anaheim Sports Inc. gehörten, was ihren zukunftsorientierten Ansatz unterstreicht.

Kathryns Engagement bei prominenten Veranstaltungen und Organisationen sowie ihre weitreichenden Industrieverbindungen positionieren Legible an der Spitze der Trends im Luxus-Einzelhandel sowie im Multimedia-Marketing.

Ich bin begeistert, dass ich die Möglichkeit habe, zum Erfolg dieses wirklich innovativen Unternehmens und dessen Plattform beizutragen, sagte Kathryn Marino. Ich glaube an Legible und die neuen Möglichkeiten der digitalen Innovation und Barrierefreiheit, die es den Lesern bietet, und ich freue mich darauf, am weiteren Wachstum und Erfolg des Unternehmens teilzuhaben.

Wir freuen uns, Kathryn Marino als strategische Beraterin begrüßen zu dürfen, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Wir werden von ihrem Fachwissen im Luxus-Einzelhandel, ihrem umfassenden Branchennetzwerk und ihrer innovativen Denkweise enorm profitieren. Wir freuen uns darauf, ihre Expertise zu nutzen, um unsere Partnerschaften im Bereich des digitalen Content- und Medienmarketings zu verbessern und unseren Kunden noch mehr außergewöhnliche Dienstleistungen und Lösungen anzubieten.

Über Legible Inc.

Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat und ein Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar besitzt. Die umfangreichen Partnerschaften von Legible umfassen vier der Top-5-Verlage und den weltweit größten eBook-Vertriebshändler. Dadurch kann Legible die nahtlose Bereitstellung von über zwei Millionen eBooks und Hörbücher gewährleisten und jedes smarte Gerät in eine dynamische Bibliothek und einen eBook-Shop verwandeln.

Das Herzstück der Innovation von Legible ist sein LibrarianAI, der weltweit erste KI- Literaturassistent, der das Leseerlebnis verbessert. Der Verlagsbereich von Legible revolutioniert die Branche, indem es proprietäre, mit KI angereicherte Multimediabücher entwickelt, die neue Maßstäbe in der Literaturvermittlung setzen.

Legible steht bei der Neugestaltung der digitalen Verlagslandschaft an vorderster Front und hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen aus dem 21. Jahrhundert und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

