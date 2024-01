IRW-News: High Tide Inc.: High Tide veröffentlicht seine geprüften Finanzergebnisse für das Jahr 2023 mit Rekordumsätzen im vierten Quartal von 127,1 Millionen $ sowie Rekordwerten beim bereinigten EBITDA und freien Cashflow von 8,4 Millionen $ bzw. von 5,7 Millionen $

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide veröffentlicht seine geprüften Finanzergebnisse für das Jahr 2023 mit Rekordumsätzen im vierten Quartal von 127,1 Millionen $ sowie Rekordwerten beim bereinigten EBITDA und freien Cashflow von 8,4 Millionen $ bzw. von 5,7 Millionen $

- Das Unternehmen erhöhte seinen positiven freien Cashflow von 4,1 Millionen $ im dritten Geschäftsquartal 2023 auf 5,7 Millionen $ im vierten Geschäftsquartal 2023, was einer sequenziellen Steigerung um 40 % entspricht

- Der derzeitige auf das Jahr hochgerechnete Umsatz nähert sich 510 Millionen $, wodurch High Tide seine Position als Kanadas umsatzstärkstes Cannabis-Unternehmen beibehältBasierend auf der Berichterstattung von New Cannabis Ventures vom 19. Dezember 2023. Für die Zulassung zum Senior Listing im New Cannabis Ventures muss der segmentierte reine Cannabis-Umsatz mehr als 25 Mio. US-Dollar (31 Millionen CAD) pro Quartal betragen - weitere Einzelheiten finden Sie unter: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-company-revenue-ranking/

- Das Unternehmen feierte sein 15. Quartal in Folge mit einem positiven bereinigten EBITDADas bereinigte EBITDA ist keine den IFRS entsprechende Finanzkennzahl.

und das 5. Quartal in Folge, in dem ein neuer EBITDA-Rekordwert Ausschließlich einer einmaligen Begünstigung im dritten Steuerquartal 2023 in Höhe von 2,4 Millionen $ im Zusammenhang mit der Abschaffung der Social Responsibility Fee (SRF) in Manitoba rückwirkend zum 1. Januar 2022

verzeichnet wurde.

- Der Same-Store-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13 % und sequenziell um 3 %

- Das Unternehmen hält seine Position als größter nicht konzessionierter Cannabis-Einzelhändler in Kanada mit derzeit 163 Standorten und insgesamt 4,9 Millionen Kunden in Kanada, den USA und Europa

- Die Mitgliederzahlen des Cabana Club ist bis dato auf über 1,28 Millionen angestiegen, was einem Anstieg um 35 % gegenüber dem Vorjahr und 16 % seit dem 14. September 2023 entspricht

- Das Unternehmen hat sein Programm Cabana ELITE für zahlende Mitglieder seit seiner Gründung in kürzester Zeit auf über 28.000 Mitglieder (Stand am heutigen Tag) erweitert, was einem Anstieg von 367 % gegenüber dem Vorjahr und 49 % seit dem 14. September 2023 entspricht

- Im vierten Geschäftsquartal 2023 hielt Canna Cabana über 19 % des Cannabis-Einzelhandelsmarktanteils in Alberta und 9 % in Ontario. In den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen präsent ist, hielt Canna Cabana 10 % des Marktanteils in Dollar, während seine Ladengeschäfte nur etwa 4,6 % der gesamten Cannabisstandorte in diesen Provinzen entfielenLaut Daten von Statistics Canada und Provincial Regulators

Calgary, AB, 29. Januar 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, hat am 29. Januar 2024 seine geprüften Finanzergebnisse für das Jahr 2023 vorgelegt, deren Highlights in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Die vollständigen geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse für die am 31. Oktober 2023 und 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahre (die Jahresabschlüsse) und die begleitenden Erläuterungen und Analysen des Managements können auf der Website von High Tide unter www.hightideinc.com sowie auf den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden.

Geschäftsjahr 2023 und viertes Geschäftsquartal - Wichtigste finanzielle Ergebnisse

- Der Umsatz stieg um 37 % auf 487,7 Millionen $ für das am 31. Oktober 2023 endende Jahr und stieg im vierten Geschäftsquartal 2023 sequenziell um 2 % auf 127,1 Millionen $

- Der freie Cashflow stieg von 4,1 Millionen $ im dritten Geschäftsquartal 2023 auf 5,7 Millionen $ im vierten Geschäftsquartal 2023, was einer Steigerung um 40 % entspricht. Die Umrechnung der Ergebnisse dieses Quartals auf das Jahr führt zu einer Rendite des freien Cashflows von 11 % auf den Unternehmenswert des Unternehmens mit Stand vom 26. Januar 2024Der freie Cashflow umfasst die im vierten Geschäftsquartal 2023 generierten 5,7 Millionen $ multipliziert mit vier. Der Unternehmenswert basiert auf der Marktkapitalisierung vom 26. Januar 2024, Barmitteln von 30,1 Millionen $ mit Stand vom 31. Oktober 2023 und Bruttoschulden von 28,8 Millionen $ zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung.

- Der Bruttogewinn stieg um 30 % auf 131,3 Millionen $ für das am 31. Oktober 2023 endende Jahr. Der Bruttogewinn für das vierte Geschäftsquartal 2023 belief sich auf 33,0 Millionen $, was einem Anstieg um 12 % gegenüber dem Vorjahr und 3 % sequenziell entspricht, unter Ausschluss der einmaligen Auswirkung von 2,4 Millionen $ aufgrund der Abschaffung der SRF in Manitoba im dritten Geschäftsquartal 2023

- Die Bruttomarge betrug 27 % für das am 31. Oktober 2023 endende Jahr. Die Bruttomarge für das vierte Geschäftsquartal 2023 betrug 26 %, relativ konstant gegenüber 27 % im vierten Geschäftsquartal 2022 und entsprach dem dritten Geschäftsquartal 2023, unter Ausschluss der Auswirkungen der SRF in Manitoba

- Das bereinigte EBITDAErgebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierung (EBITDA) und bereinigtes EBITDA. Diese Kennzahlen haben keine vom IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten wahrscheinlich nicht vergleichbar. Nicht IFRS-konforme Kennzahlen bieten Anlegern eine ergänzende Kennzahl für die operative Leistung des Unternehmens und heben daher Trends im Kerngeschäft des Unternehmens hervor, die sonst möglicherweise nicht erkennbar sind, wenn sie sich ausschließlich auf IFRS-konforme Kennzahlen stützen. Das Management verwendet nicht IFRS-konforme Kennzahlen zur Bewertung der Finanzperformance des Unternehmens.

betrug für das am 31. Oktober 2023 endende Jahr einen Rekordzuwachs von 30,6 Millionen $, ein Anstieg von 110 % im Vergleich zum Vorjahr, und erzielte mit 8,4 Millionen $ ein Höchstwert für das vierte Finanzquartal des Jahres 2023 dar, ein sequenzieller Anstieg um 7 %2 und ein Anstieg um 67 % im Vergleich zum vierten Geschäftsquartal 2022. Die bereinigte EBITDA-Marge lag für das am 31. Oktober 2023 endende Jahr bei 6,3 % gegenüber 4,1 % für das am 31. Oktober 2022 endende Jahr. Die bereinigte EBITDA-Marge lag im vierten Geschäftsquartal 2023 bei 6,6 %, gegenüber 4,6 % im vierten Geschäftsquartal 2022 und 6,3 %² im dritten Geschäftsquartal 2023

- Gehälter, Löhne und Leistungen machten 11,6 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2023 aus, gegenüber 12,3 % im Geschäftsjahr 2022. Im vierten Geschäftsquartal 2023 machten Gehälter, Löhne und Leistungen 11,6 % des Umsatzes aus, verglichen mit 12,1 % im vierten Geschäftsquartal 2022 und 11,1 % im dritten Geschäftsquartal 2023

- Die Verwaltungs- und Gemeinkosten machten 5,5 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2023 aus, gegenüber 7,3 % im Geschäftsjahr 2022. Im vierten Geschäftsquartal 2023 machten die Verwaltungs- und Gemeinkosten 5,3 % des Umsatzes aus, verglichen mit 7,4 % im vierten Geschäftsquartal 2022, was dem Vorquartal entsprach

- Der Umsatz mit der Cabanalytics Business Data and Insights-Plattform, einschließlich Werbeeinnahmen, belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 26,3 Millionen $, verglichen mit 21,7 Millionen $ im Geschäftsjahr 2022, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz von Cabanalytics stieg im vierten Geschäftsquartal 2023 auf 6,8 Millionen $, was einem sequenziellen Anstieg von 3 % entspricht

- An den Standorten des Unternehmens konnte der Same-Store-Umsatz um 13 % im Jahresvergleich und um 3 % sequenziell gesteigert werden. In den letzten acht Quartalen stieg der Umsatz in derselben Filiale um beachtliche 110 %

- Im vierten Geschäftsquartal 2023 hat das Unternehmen jährliche Wertminderungsprüfung abgeschlossen. Angetrieben vor allem durch eine weltweite Verlangsamung der Verkäufe im E-Commerce nach der Pandemie, gegen die die E-Commerce-Vermögenswerte des Unternehmens nicht immun waren, verzeichnete das Unternehmen nicht-zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von 34,3 Millionen $, die sich hauptsächlich auf den Firmenwert beziehen. Diese Vermögenswerte machen jedoch weniger als 9 % der konsolidierten Umsätze des Unternehmens im vierten Geschäftsquartal 2023 aus. Der Verlust aus der Geschäftstätigkeit belief sich im vierten Geschäftsquartal 2023 auf 34,2 Millionen $. Ohne die Auswirkungen dieser nicht zahlungswirksamen Minderungen erzielte das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal 2023 positive Betriebserträge

- Der Barbestand lag zum 31. Oktober 2023 mit 30,1 Millionen $ auf einem Höchstwert, verglichen mit 25,1 Millionen $ zum 31. Oktober 2022 und 25,7 Millionen $ zum 31. Juli 2023

Das High Tide-Team hat erneut bewiesen, dass es zu den Besten in der Branche gehört, indem es in einem zweiten Quartal in Folge einen Rekordwert beim freien Cashflow erzielte, welcher im vierten Quartal 5,7 Millionen $ betrug, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem dritten Quartal entspricht. Damit gehören wir zu einer Elite-Gruppe von börsengehandelten Cannabisunternehmen weltweit, die durchgehend bedeutende Mengen an freiem Cashflow generieren, während wir gleichzeitig unser Geschäft weiter ausbauen. Unsere betriebliche Leistungsfähigkeit wird von den Kapitalmärkten allmählich wahrgenommen, wie die Tatsache zeigt, dass High Tide das Jahr 2023 als Kanadas leistungsstärkste Cannabisaktie schloss, deren Performance sogar mehrere ETFs und MSOs übertraf. Wir haben dies alles erreicht, während wir gleichzeitig unsere Schulden 2023 auf eine sehr überschaubare Schulden-EBITDA-Quote von nur 0,9 reduzierten, während wir 13 neue Filialen eröffneten sowie Umsatzrekorde seit der Gründung und bereinigte EBITDA-Rekorde in fünf aufeinanderfolgenden Quartalen gebrochen haben, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Mit Blick auf die Zukunft sehen wir zahlreiche Möglichkeiten, auf unserem Erfolg auf dem kanadischen Markt aufzubauen, wo unser Cabana Club-Mitgliederprogramm keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt und jetzt über 1,28 Millionen Mitglieder zählt. ELITE, unser Segment für zahlende Mitglieder, wuchs mit der schnellsten Rate seit der Gründung, verzeichnete im Vergleich zum 14. September 2023 9.200 mehr Mitglieder und hat nun mehr 28.000 Mitglieder. Die jüngste Entscheidung von Ontario, die Höchstgrenze für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte auf 150 zu verdoppeln, ist für High Tide eine entscheidende Veränderung, da wir hoffen, die Einnahmen in den nächsten Jahren bedeutend steigern und unser langfristiges Wachstumsziel nun auf 300 stationäre Geschäfte in Kanada erweitern zu können, um so unsere Position als größter nicht konzessionierter Cannabiseinzelhändler des Landes weiter zu festigen.

Obwohl wir uns wie jedes zukunftsorientierte Unternehmen weiterhin auf unser Kerngeschäft in Kanada konzentrieren, prüfen wir fortlaufend, welche Möglichkeiten es gibt, unsere Marke Canna Cabana international auszubauen. Wir sehen eine gewisse Dynamik in Bezug auf die Neuregelung der Cannabisgesetzgebung in den Vereinigten Staaten, die potenziell großen US-Börsen den Weg ebnen könnte, um börsennotierten Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich an Tätigkeiten im Cannabisbereich zu beteiligen. Wir verfolgen auch aufmerksam die Entwicklungen in Europa, insbesondere in Deutschland, wo Pilotprojekte für den Erwachsenenkonsum mit Schwerpunkt auf Cannabis-Spezialgeschäften im Jahr 2025 möglich sein könnten. Aufgrund dieser globalen Chancen in Kombination mit einem verbesserten regulatorischen Umfeld in vielen kanadischen Provinzen bin ich zuversichtlich, dass 2024 ein weiteres herausragendes Jahr für High Tide sein wird, während wir auf unser Ziel hinarbeiten, eine weltweit führende Cannabismarke für Erwachsene aufzubauen, fügte Herr Grover hinzu.

Viertes Geschäftsquartal 2023 - Wichtigste betriebliche Ergebnisse (1. August bis 31. Oktober):

- Die organische Expansion der Einzelhandelsgeschäfte wurde mit der Eröffnung von 3 neuen Canna-Cabana-Standorten in Albert und Ontario fortgesetzt.

- Das Unternehmen hat einen endgültigen Kurzprospekt in Höhe von 100 Millionen $ eingereicht und anschließend ein At-the-Market-(ATM)-Programm aufgesetzt, das es dem Unternehmen ermöglicht, nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der behördlichen Bestimmungen von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 30 Millionen $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit auszugeben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sein früheres ATM-Programm ausgelaufen ist, wobei etwa 75 % der Fazilität nicht in Anspruch genommen wurden.

- Bereitstellung des Altogether Magazine (Cabanalytics Consumer Insights oder CCI) an über 1,1 Millionen ELITE- und Cabana Club-Mitglieder

- Das Unternehmen belegte in der jährlichen Rangliste der Globe and Mail unter den Top Growing Companies Kanadas Platz 38 von 425 mit einem Umsatzwachstum von 1.040 % über drei Jahre. Damit ist das Unternehmen zum dritten Mal in Folge auf dieser renommierten Liste vertreten

Spätere Ereignisse (1. November bis heute):

- Zum 29. Januar 2024 stiegen die Mitgliederzahlen im Cabana Club-Treueprogramm auf über 1,28 Millionen, von 950.000 Mitgliedern mit Stand vom 30. Januar 2023 und 1,1 Millionen mit Stand vom 14. September 2023, was einem Anstieg von 35 % im Jahresvergleich und 16 % sequenziell entspricht

- Seit dem 29. Januar 2024 sind die Mitgliederzahlen von ELITE auf über 28.000 Mitglieder gestiegen, gegenüber 18.800 Mitgliedern am 14. September 2023, was einem Anstieg von 49 % entspricht

- Das Unternehmen eröffnete 7 neue Filialen: 1 in British Columbia, 2 in Alberta, 1 in Saskatchewan, 1 in Manitoba und 2 in Ontario

- Das Unternehmen ist nun in Mississauga, der drittgrößten Stadt Ontarios, vertreten, nachdem es die Bemühungen anführte, den Stadtrat davon zu überzeugen, den Einzelhandelsvertrieb von Cannabis zu erlauben

- Das Unternehmen hat erfolgreich eine Restrukturierung der ausstehenden Schulden des Unternehmens in Höhe von rund 8,9 Millionen $ abgeschlossen, die von einem wichtigen Kreditgeber der Branche im Rahmen einer am 23. Juli 2020 ausgegebenen vorrangigen besicherten Wandelschuldverschreibung in der geänderten Fassung gehalten und am 1. Januar 2025 fällig werden. Hiermit und einer anschließenden Barzahlung beläuft sich der derzeit verbleibende Restbetrag dieser Schuldverschreibung auf 1,0 Millionen $

- Das Unternehmen berichtete, dass bestimmte leitende Angestellte, Direktoren und Berater unter der Leitung des Gründers und Chief Executive Officer des Unternehmens zwischen dem 20. November und dem 21. November insgesamt 125.917 Stammaktien von High Tide zu einem durchschnittlichen Preis von $1,88 pro Stammaktie auf dem freien Markt erworben haben. Diese Käufe fanden zusätzlich zu ähnlichen Insider-Aktienkäufen vom März 2023 statt

- Das Unternehmen hat seine Unterstützung im Rahmen seiner World Vision-Sponsorenschaft auf 326 Kinder weltweit erweitert, nachdem es sich verpflichtet hatte, für jedes neue Geschäft, das in Kanada eröffnet wird, zwei zusätzliche Kinder zu sponsern

Ausgewählte Finanzdaten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Oktober 2023:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 31. Oktober Geprüftes Jahr zum 31. Oktober

2023 2022 Änderung 2023 2022 Änderung

$ $ $ $

Umsatz 127.105 108.248 17 % 487.669 356.852 37 %

Bruttogewinn 32.984 29.518 12 % 131.314 100.952 30 %

Bruttogewinnmarge 26 % 27 % (1 %) 27 % 28 % (1 %)

Betriebskosten, gesamt (67.188) (83.434) 19 % (172.739) (173.262) 0 %

Bereinigtes EBITDA 8.362 5.017 67 % 30.636 14.620 110 %

Verlust aus Betriebstätigkeit7 (34.204) (53.916) 37 % (41.425) (72.310) 43 %

Nettoverlust (31.805) (52.503) 39 % (40.952) (70.848) 42 %

Verlust pro Aktie (unverwässert und (0,39) (0,85) 54 % (0,53) (1,14) 54 %

verwässert)

Es folgt eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 31. Oktober Jahr zum 31. Oktober

2023 2022 2023 2022

Netto- (verlust) -Ertrag (31.805) (52.503) (40.952) (70.848)

Ertragsteuer (-rückerstattung) (4.571) (1.782) (7.644) (2.915)

Wertzuwachs und Zinsen 1.632 782 7.136 5.344

Abschreibung und Amortisation 8.583 8.249 32.761 30.169

EBITDA8 (26.161) (45.254) (8.699) (38.250)

Wechselkursverlust (-gewinn) (152) (14) (134) 310

Transaktions- und Übernahmekosten 691 2.444 2.591 5.036

Gewinn aus Umschuldung - - - -

(Gewinn) Verlust aus Neubewertung der Verbindlichkeit aus 544 (3.166) (1.932) (10.497)

Verkaufsoption

Verlust (Gewinn) aus Tilgung von Schuldverschreibungen - 609 - 354

Wertminderungsverlust 34.265 48.592 34.265 48.681

Aktienbasierte Vergütung (284) 2.091 5.034 8.080

Verlust (Gewinn) aus Neubewertung marktfähiger Wertpapiere (13) 81 (40) 489

Gewinn aus Tilgung von Finanzverbindlichkeiten (60) (366) - 418

Gewinn aus Neubewertung von Schuldverschreibungen (505) - (505) -

Sonstige Verluste 37 - 55 -

Bereinigtes EBITDA 8 8.362 5.017 30.635 14.621

7 Das Betriebsergebnis ohne nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen belief sich in den drei Monaten zum 31. Oktober 2023 auf 0,1 Mio. $, verglichen mit einem Verlust von 5,3 Mio. $ in den drei Monaten zum 31. Oktober 2022. Ohne diese Aufwendungen erwirtschaftete das Unternehmen für das am 31. Oktober 2023 zu Ende gegangene Jahr einen Betriebsverlust von 7,2 Mio. $, verglichen mit einem Betriebsverlust von 23,6 Mio. $ für das am 31. Oktober 2022 zu Ende gegangene Jahr.

8 Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA) und bereinigtes EBITDA. Diese Kennzahlen entsprechen keiner standardisierten, von den IFRS vorgeschriebenen Definition und lassen sich daher auch kaum mit ähnlichen, von anderen Emittenten gewählten Methoden vergleichen. Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen bieten den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Performance des Unternehmens und lenken so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Bewertungsmethoden ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Die Unternehmensführung verwendet bei der Messung der Finanzperformance des Unternehmens nicht IFRS-konforme Kennzahlen.

Freier Cashflow* Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023

Nettoliquidität aus der (verwendet in der) gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.637 7.545 1.365 2.114

Laufender Investitionsaufwand (1.080) (705) (625) (246)

Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten (2.870) (2.789) (2.691) (2.715)

Freier Cashflow 5.687 4.051 (1.951) (847)

* Das Unternehmen definiert den freien Cashflow als Nettoliquidität aus der (verwendet in der) betrieblichen Tätigkeit, abzüglich des laufenden Investitionsaufwands, abzüglich der Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten. Der laufende Investitionsaufwand wird definiert als Mietereinbauten und Instandhaltungsaufwand, die in der bestehenden Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Die am unmittelbarsten vergleichbare Finanzkennzahl ist die Nettoliquidität aus der betrieblichen Tätigkeit, wie in der konsolidierten Kapitalflussrechnung angegeben. Sie sollte nicht als Kennzahl für die Liquidität oder als Ersatz für vergleichbare Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit dem IFRS erstellt werden.

Ausblick:

High Tide hält durch sein innovatives Discount-Club-Modell seinen Status und seine Führungsposition als größte nicht konzessionierte Cannabiskette in Kanada aufrecht. Das Unternehmen hat seine ursprünglichen Prognosen übertroffen und sein Cabana Club verfügt nun über eine Mitgliederbasis von über 1,28 Millionen in ganz Kanada. Das Unternehmen hat auch die Dynamik seines zahlungspflichtigen ELITE-Treueprogramms angefacht, indem es attraktive, verbraucherorientierte Anreize bietet, die in Kombination mit den branchenweit niedrigen Preisen und der herausragenden Auswahl zu über 28.000 zahlenden Mitgliedern geführt haben. Da das Unternehmen sein auf ELITE ausgerichtetes Verbraucherangebot weiter ausbaut, wird für die Zukunft ein nachhaltiges Wachstum der ELITE-Mitgliederzahlen erwartet.

In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Rekordwert von 9,7 Millionen $ an freiem Cashflow. Dieses Cashflow-Profil wird es dem Unternehmen ermöglichen, das Tempo der organischen Eröffnung von Filialen zu beschleunigen. Hiermit wurde bereits begonnen und das Unternehmen hat in den letzten fünf Kalendermonaten des Jahres 2023 acht neue Filialen eröffnet. Nachdem das Geschäftsjahr 2023 mit einem Rekordsaldo abgeschlossen wurde und gleichzeitig bedeutende Schritte beim Schuldenabbau nach Ende des Geschäftsjahres unternommen wurden, ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Expansionsinitiativen in ganz Kanada fortzusetzen.

Die jüngste Entscheidung von Ontario, seine Cannabis-Einzelhandelsobergrenze von 75 auf 150 Filialen pro Unternehmen zu verdoppeln, ist eine willkommene Nachricht. Sie wird sich positiv auswirken, da sie die Provinz näher an Alberta und Saskatchewan angleicht, zwei Provinzen, die keine Marktbegrenzung aufweisen und bei der Eroberung des illegalen Marktes größere Erfolge erzielen. Diese Änderung schafft auch bedeutende Wachstumschancen für High Tide. Derzeit verfügt das Unternehmen über 54 Filialen in Ontario, die im Oktober 2023 eine durchschnittliche jährliche Run-Rate erwirtschafteten, die 3,2-mal so hoch war wie die Mitbewerber des Unternehmens in den Provinzen. Dementsprechend wird die Möglichkeit, jetzt weitere 96 Standorte hinzuzufügen, dazu beitragen, die Umsätze und das Wachstum des Unternehmens erheblich zu steigern. Da diese regulatorische Änderung nun in Kraft ist, rechnet das Unternehmen mit der Eröffnung weiterer 20 bis 30 Filialen in diesem Kalenderjahr und das langfristige Wachstumsziel in Kanada wurde auf 300 Filialen aktualisiert. Obwohl die Generierung des freien Cashflow in jedem Quartal erheblich variieren kann, insbesondere angesichts des Betriebskapitalbedarfs neuer Filialen und der Zeit, die für die Ankurbelung der Geschäftstätigkeit bis zur Fälligkeit erforderlich ist, erwartet das Unternehmen ein anhaltendes Wachstum bei gleichzeitig positivem freiem Cashflow.

Webcast und Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird morgen, Dienstag, den 30. Januar 2024 um 11:30 Uhr Eastern Time einen Webcast und eine Telefonkonferenz ausrichten, um den seinen testierten Abschluss und seinen Ausblick zu erörtern.

Webcast-Link für die Ergebnisveranstaltung von High Tide:

https://events.q4inc.com/attendee/307349204

Teilnehmer können sich über den obigen Link vor dem Start des Live-Webcast für den Webcast registrieren. Drei Stunden nach dem Live-Webcast wird eine Aufzeichnung des Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Die Teilnehmer können die Ergebnisveranstaltung von High Tide entweder über das neue Webcast-Format oder über eine der untenstehenden Einwahlnummern verfolgen. Teilnehmer, die Fragen stellen möchten, müssen sich jedoch per Telefonkonferenz einschalten, da der Webcast keine Live-Fragen unterstützt.

Details für Teilnehmer

Teilnahme per Telefon:

Kanada (Ortstariff): 1 226 828 7575

Kanada (gebührenfrei): 1 833 950 0062

Vereinigte Staaten (Ortstariff): 1 404 975 4839

Vereinigte Staaten (gebührenfrei): -1 833 470 1428

Einwahlnummer für alle anderen Standorte: https://www.netroadshow.com/events/global-numbers?confId=59676

Zugangscode: 499316

*Die Teilnehmer müssen den Zugangscode eingeben, bevor sie mit einem Live-Operator verbunden werden*.

Vierteljährliches Update des ATM-Programms

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Rahmen des At-the-Market-Aktienprogramms des Unternehmens (das ATM-Programm), das es dem Unternehmen ermöglicht, von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 30 Millionen $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) (Stammaktien) aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit, nach Ermessen des Unternehmens und vorbehaltlich der regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 44-102 - Shelf Distributions und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die TSXV), zu emittieren, im vierten Quartal, das am 31. Oktober 2023 endete, insgesamt 212.324 Stammaktien über die TSXV und den Nasdaq Capital Market (Nasdaq) im Rahmen des ATM-Programms emittiert hat, was einem Gesamterlös von 0,5 Millionen $ entspricht.

Gemäß einer mit dem ATM-Programm verbundenen Aktienvertriebsvereinbarung vom 31. August 2023, die zwischen dem Unternehmen, ATB Capital Markets Inc. und ATB Capital Markets USA Inc. (die Vertriebspartner) geschlossen wurde (die Aktienvertriebsvereinbarung), wurde im vierten Quartal, das am 31. Oktober 2023 endete, eine Barprovision in Höhe von weniger als $0,01 Millionen auf den gesamten Bruttoerlös an die Vertriebspartner im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den eventuellen Nettoerlös aus dem ATM-Programm zu verwenden, um nach Ermessen des Unternehmens, strategische Initiativen zu finanzieren, die es derzeit entwickelt, das Wachstum und die Entwicklung der bestehenden Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen, zukünftige Akquisitionen sowie Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.

Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden, werden gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der kanadische Prospektnachtrag) zum endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (der kanadische Basisprospekt) und gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der US-Prospektnachtrag) zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023 (der US-Basisprospekt), der in seiner Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 (der Registrierungserklärung) enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der SEC) eingereicht wurde, ausgegeben. Der kanadische Prospektnachtrag und der kanadische Basisprospekt können auf SEDAR unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden und die US-Prospektergänzung, der US-Basisprospekt und die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar.

Das ATM-Programm ist bis zum früheren Zeitpunkt (i) des Verkaufs aller im Rahmen des ATM-Programms zur Ausgabe verfügbaren Stammaktien, (ii) des Datums, an dem der kanadische Prospektnachtrag für das ATM-Programm oder den kanadischen Basisprospekt zurückgezogen wird, und (iii) des Datums, an dem das ATM-Programm vom Unternehmen oder von Vertretern gekündigt wird, wirksam.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 163 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Nordamerikas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2021, 2022 und 2023 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Außerdem wurde das Unternehmen auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens;; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabis-Einzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil deutlich verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte abschließt; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin einen beständigen freien Cashflow aus dem operativen Geschäft und aus Finanzierungstätigkeiten zu generieren; dass der freie Cashflow es dem Unternehmen ermöglichen wird, das Tempo der organischen Ladeneröffnungen wieder zu beschleunigen; dass das Unternehmen nachhaltiges Wachstum erzielt und gleichzeitig weiterhin positiven freien Cashflow erzielt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen größtmöglichen Shareholder Value zu schaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; die internationale Expansion der Canna Cabana-Marke durch das Unternehmen; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, das ATM-Programm und/oder jedes weitere Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms und/oder eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm und/oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms oder eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen des ATM-Programms und/oder zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; Gesetzesänderungen in Deutschland in Bezug auf Cannabis für Erwachsene und deren beabsichtigte Auswirkungen; dass das Unternehmen weiterhin auf seinem Erfolg auf dem kanadischen Markt aufbaut; dass das Unternehmen seine Einnahmen in den nächsten Jahren aufgrund der Verdoppelung der vorläufigen Obergrenze für Cannabisläden in Ontario erheblich steigern wird; die Neuregelung der Cannabisgesetzgebung in den Vereinigten Staaten; dass die wichtigsten US-Börsen es börsennotierten Unternehmen erlauben, Geschäftsaktivitäten im Bereich Cannabis nachzugehen; die Möglichkeit von Pilotprojekten zum Konsum durch Erwachsene in speziellen Cannabisläden im Jahr 2025; globale Chancen in Verbindung mit einem verbesserten regulatorischen Umfeld in vielen kanadischen Provinzen, die es dem Unternehmen ermöglichen, ein weiteres herausragendes Jahr zu verzeichnen; und den Aufbau einer erstklassigen globalen Cannabismarke für den Gebrauch durch Erwachsene durch das Unternehmen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen (FOFI) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und unter der Überschrift Risk Factors in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73408

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73408&tr=1

