Nasdaq-100 Index®- Marktbreite: Besser als ihr Ruf!

Nach einer kurzen Phase des Durchatmens konnten die amerikanischen Technologietitel jüngst das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 16.765 Punkten hinter sich lassen. Das neue Rekordlevel baute der Nasdaq-100® in der Folge bis auf 17.665 Punkte aus. Gerade in den USA wird häufig die fehlende Marktbreite kritisiert, was letztlich in der Entstehung des Begriffs der „Glorreichen 7“ gipfelte. Für den Techniker ist die Analyse der Marktbreite ein echtes Heimspiel. Deshalb haben wir die aktuelle Situation bei den US-Techwerten genauer untersucht. 83 % aller Nasdaq-100®-Titel verfügen derzeit über eine Relative Stärke von über 1. Der Mittelwert aller RS-Kennziffern beträgt 1,0976. 69 % aller Indexmitglieder weisen zudem weniger als 10 %-Abstand zu ihren jeweiligen Jahreshochs auf, welche regelmäßig gleichbedeutend mit den entsprechenden Allzeithochs sind. Knapp die Hälfte (49 %) verfügen sogar über einen geringeren Abstand als 5 % zum Jahreshoch. In der Summe sind das sehr solide Zahlen, sodass die Marktbreite insgesamt besser als ihr Ruf ist. Dennoch gilt es, die alten Ausbruchsmarken bei 16.700 Punkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

