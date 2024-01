Neue Leistungsinduktivitäten der Serie DFE2MCPH_JL für den Automobilbereich mit verbessertem Gleichstromwiderstand und Nennstrom

Murata Manufacturing Co. Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN: JP3914400001), ein führender Hersteller von passiven Bauelementen, hat seine Produktpalette mit der Einführung der Serie DFE2MCPH_JL mit Leistungsinduktivitäten in Automobilqualität mit Werten von 0,33µH und 0,47µH erweitert, die speziell für Antriebs- und Sicherheitsausrüstungen im Automobilbereich entwickelt wurden. Im Vergleich zu den bestehenden Produkten der Serie DFE2MCAH_J0 von Murata erreicht das 0,33µH-Teil beispielsweise die höchsten Standards in der Branche mit einer Reduzierung des Gleichstromwiderstands um 38 % auf 18 mOhm und einer Steigerung des Nennstroms um 31 % auf 5,1 A bei gleichem Temperaturanstieg. Der Nennstrom für einen spezifizierten Induktivitätsabfall ist mit 6,9 A ebenfalls um 64 % höher. Darüber hinaus hat dieses Produkt eine Spannungsfestigkeit von 40 V, und das alles in 0806-Zoll-Größe mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +155 °C mit Stromleistungsreduzierung.

Die Induktivitäten aus Metalllegierungen nutzen die Fortschritte von Murata in der Material- und Fertigungstechnologie, um eine Kombination aus hoher Qualität und Leistung zu erreichen. Dadurch eignen sich die Bauteile ideal für anspruchsvolle Automobilanwendungen wie ADAS- und IVI-Systeme - ein Markt, der rasch expandiert.

Die hohe Gleichstrombelastbarkeit und geringe Verlustleistung der DFE2MCPH_JL-Serie, ergänzt durch eine hohe Stoßspannungsbelastbarkeit, machen sie besonders geeignet für verlustarme Filterung und Energiespeicherung in Stromrichteranwendungen. Zugleich spart das Miniaturgehäuse Platz und Material.

Murata wird auch in Zukunft die Induktivitätswerte von 0,1 µH bis 4,7µH erweitern, um den Marktbedürfnissen gerecht zu werden und die Bandbreite der Automobilanwendungen zu vergrößern.

Weitere Anwendungen für diese hochwertigen Hochstrom-Induktivitäten sind Infotainment-/Komfortsysteme im Automobilbereich und medizinische Geräte der GHTF-Klassen A, B und C (kein Implantat).

Hauptspezifikationen Artikelnummer Induktion Gleichstrom Widerstand (©) Nennstrom(mA) Basierend auf Änderung der Induktivität Basierend auf Temperaturanstieg Nenn- wert (¼H) Toleranz Max. Typ. Max. Typ. Max. Typ. DFE2MCPHR33MJLLQ 0.33 ±20% 0.018 0.014 6900 8100 5100 6400 DFE2MCPHR47MJLLQ 0.47 ±20% 0.022 0.019 5400 6300 4400 5500

