APA ots news: OMV veräußert Beteiligung an SapuraOMV an TotalEnergies

Wien (APA-ots) - * Zahlungswirksamer Kaufpreis von USD 903 Millionen vorbehaltlich Anpassungen zum Vollzug der Transaktion * Vollzug der Transaktion Ende des ersten Halbjahrs 2024 * Veräußerung im Einklang mit der OMV-Strategie 2030 Im Anschluss an ein wettbewerbsorientiertes Bieterverfahren hat die OMV eine Vereinbarung über die Veräußerung ihrer 50-prozentigen Beteiligung an der malaysischen SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd. an TotalEnergies Holdings SAS unterzeichnet. Der gesamte Zahlungswirksame Kaufpreis beläuft sich auf USD 903 Millionen. Dieser Betrag beinhaltet die vollständige Rückzahlung des ausstehenden Gesellschafterdarlehens in Höhe von USD 350 Millionen, das von OMV an SapuraOMV gewährt wurde, sowie das Nettoumlaufvermögen und andere Elemente, vorbehaltlich einer Anpassung des Zahlungswirksamen Kaufpreises zum Vollzug der Transaktion[1]. Der Verkauf wird voraussichtlich gegen Ende des ersten Halbjahrs 2024, insbesondere vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, vollzogen sein. Der verbleibende Anteil von 50 Prozent wird von SapuraEnergy gehalten. SapuraOMV mit Hauptsitz in Kuala Lumpur ist ein 50:50-Joint-Venture zwischen Sapura Energy Berhad und OMV, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen verfügt über Produktions- und Entwicklungsanlagen in flachen Gewässern vor der Küste Malaysias sowie über Explorationsbeteiligungen in Mexiko, Australien und Neuseeland. "Diese Vereinbarung strafft unser Energieportfolio und steht im Einklang mit der OMV Strategie 2030, die Öl- und Gasproduktion über die Zeit zu reduzieren. Darüber hinaus wird diese Veräußerung dazu beitragen, Wert für die OMV zu schaffen und Kapital für neue strategische Projekte bereitzustellen", sagte Alfred Stern Vorstandsvorsitzender der OMV Aktiengesellschaft. "Im Namen von OMV danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von SapuraOMV für ihr Engagement und ihre Beiträge." Darüber hinaus gibt die OMV bekannt, dass der Verkaufsprozess für 100 Prozent der Anteile an OMV New Zealand Limited fortgesetzt wird. [1] Wirtschaftlicher Stichtag 31. Dezember 2022 Über OMV Aktiengesellschaft Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Die OMV wandelt sich zu einem führenden Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Heute ist sie in den integrierten Geschäftssegmenten Energy, Fuels & Feedstock und Chemicals & Materials tätig. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt die OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 62 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 diverse und talentierte Mitarbeiter:innen. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen auf [www.omv.com] (http://www.omv.com/)