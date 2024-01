BRENNTAG - Jetzt neuer Rallyschub?

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 82,480 € (XETRA)

Die Brenntag-Aktie brach im Januar 2023 aus ihrem Abwärtstrend seit ihrem Allzeithoch bei 87,40 EUR aus dem August 2021 nach oben aus. Anschließend kletterte der Wert auf ein Hoch bei 77,60 EUR.

Die folgende Konsolidierung verlief in einem aufsteigenden Dreieck. Ende November brach die Aktie aus diesem Dreieck nach oben aus. Nach einem Hoch bei 84,18 EUR setzte der Wert bis fast an das Dreieck zurück. Diese Abwärtsbewegung kann als Pullbackbewegung gewertet werden. Pullbacks, sofern sie erfolgreiche abgeschlossen werden, gelten als Ausbruchsbestätigung. In dieser Woche setzt sich die Aktie mit einer langen weißen Kerze nach oben ab. Damit deutet sich ein erfolgreicher Abschluss des Pullbacks an.

Kaufwelle möglich

Die Brenntag-Aktie hat eine gute Chance auf eine weitere Rally. Das nächste Ziel ist das Allzeithoch bei 87,40 EUR. Ein Ausbruch über dieses Hoch würde weiteres Potenzial in Richtung 99,22 EUR eröffnen.

Sollte der Wert aber per Wochenschlusskurs unter 77,60 EUR abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste zumindest mit einem Rückfall auf den EMA200 (Wochenbasis) bei 67,71 USD gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Brenntag-Aktie ist bullisch. Die Aktie hat Potenzial für eine Rally von rund 20%.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)