EQS-News: adesso startet mit mehreren gewonnenen Großaufträgen ins neue Jahr / Zwei langfristige Engagements bei namhaften Konzernen

adesso startet mit mehreren gewonnenen Großaufträgen ins neue Jahr / Zwei langfristige Engagements bei namhaften Konzernen adesso hat bei einem führenden Mobilitätsanbieter einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit einem Maximalvolumen von einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag für den Bereich IT Beratung und Services gewonnen. Durch das Engagement an zentraler Stelle besteht zudem die Chance, die Zusammenarbeit künftig auf weitere Geschäftsbereiche auszuweiten. Weiterhin hat ein führender Versicherungskonzern adesso sein Vertrauen ausgesprochen und mit der Planung und Umsetzung der Migration zentraler Datenstrukturen und -inhalte auf cloudbasierte Architekturen vom Technologieanbieter Snowflake beauftragt. Das mehrjährige Projekt umfasst ein festes, niedriges zweistelliges Millionen-Euro-Volumen. Zusammen beträgt der Auftragseingang bei vollem Abruf über 50 Mio. EUR und unterstreicht die zunehmende Wahrnehmung von adesso als Partner für große Modernisierungs- und Digitalisierungsvorhaben von international agierenden Konzernen.





E-Mail: ir@adesso.de Kontakt:Martin MöllmannHead of Investor RelationsTel.: +49 231 7000-7000E-Mail: ir@adesso.de

