Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält sich dicht unterm Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag weiterhin nahe am Rekordniveau bei um die 17 000 Punkten gehalten. Allerdings bewegte sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart wenig, nachdem er am Freitag knapp über dieser Hürde eine neue Bestmarke erreicht hatte. Nach den jüngsten Zinssignalen von US-Notenbankchef Jerome Powell dämpfen derzeit die starken Arbeitsmarktsignale aus den USA die Zinssenkungsfantasien vieler Investoren zusätzlich. Sie sprechen aber auch für konjunkturelle Stärke. Anleger können sich daher nicht für eine eindeutige Interpretation entscheiden.

Der Dax hielt sich letztlich mit minus 0,08 Prozent bei 16 904,06 Punkten stabil. Der MDax gab um 0,25 Prozent auf 25 588,30 Zähler nach. Europaweit zeigten sich die meisten Börsen ebenfalls wenig verändert, während die US-Indizes nachgaben.

"Auf dem Börsenparkett wird weiter darüber gerätselt, woher die Stärke des US-Arbeitsmarktes kommt, und ob es sich dabei nicht vielleicht um das gleiche Phänomen handelt wie im vergangenen Jahr", erklärte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Im Januar 2023 wurden ebenfalls eine halbe Million neue Stellen geschaffen, die sich jedoch in den Folgemonaten als saisonale Anomalie darstellten. Entsprechend erwartet er, dass das "Tauziehen zwischen Bullen und Bären" um die 17 000er Marke noch eine Weile fortdauern dürfte./ck/jha/