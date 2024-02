Aktien New York Schluss: Rally bricht ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen haben steigende Zinsen an den Kapitalmärkten zum Wochenbeginn die Rally der Aktien beendet. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen setzte die starke Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Allerdings konnten die großen Börsenindizes ihre anfänglichen Verluste im Handelsverlauf eingrenzen. Der Dow Jones Industrial verlor zum Handelsende 0,71 Prozent auf 38 380,12 Zähler.

Besser hielten sich der technologielastige Nasdaq 100 mit einem moderaten Abschlag von 0,17 Prozent auf 17 613,04 Punkte und auch der marktbreite S&P 500 , der um 0,32 Prozent nachgab auf 4942,81 Punkte./bek/stk