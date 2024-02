Devisen: Euro stabilisiert sich zum US-Dollar nach jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach den Kursverlusten der vergangenen Handelstage vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0753 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0746 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der Handelswoche war der Eurokurs noch zeitweise bis auf 1,0723 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte November. Zuvor hatten überraschend starke US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet hatte.

Marktbeobachter verwiesen am Morgen auf eine allgemein etwas freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten. Starke Kursgewinne an den chinesischen Aktienbörsen nach staatlichen Stützungsmaßnahmen für die lahmende Wirtschaft des Landes hätte allgemein für etwas mehr Risikofreude der Investoren gesorgt./jkr/mis