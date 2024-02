EQS-News: Delticom AG: Vorsicht vor gefälschten Lkw-Reifen-Angeboten

EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Stellungnahme

Delticom AG: Vorsicht vor gefälschten Lkw-Reifen-Angeboten



06.02.2024 / 16:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung von Delticom AG

Datum: 06.02.2024 Delticom AG: Vorsicht vor gefälschten Lkw-Reifen-Angeboten Delticom AG, Hannover – 06.02.2024. Delticom AG, Europas führender Onlinereifenhändler, warnt vor gefälschten Lkw-Reifen-Angeboten, meistens per Fax, die sich in der Aufmachung die Markenzeichen der Delticom-Gruppe zunutze machen und seit dem Herbst 2023 im Umlauf sind. Diese betrügerischen Angebote zielen darauf ab, Lkw-Reifen zu auffallend niedrigen Preisen an Händler in Deutschland zu verkaufen und nutzen dafür auf den Faxen Logos von Reifendirekt.de, Gigareifen.de oder 123reifen.de, drei B2C-Shops für Pkw-Reifen, Kompletträder, Motorradreifen und Felgen. Die in diesen Angeboten aufgeführten Reifen sind nicht Teil des Portfolios von Delticom. Zusätzlich ist der auf den Angeboten angegebene Ansprechpartner kein Mitarbeiter von Delticom. Leider sind wohl einige Händler und gewerbliche Endabnehmer auf diese Angebote hereingefallen. Sie haben bestellt und bezahlt, jedoch keine Ware erhalten. Delticom nimmt diese Betrugsfälle sehr ernst und hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet. Das Unternehmen empfiehlt, besondere Vorsicht walten zu lassen und Angebote sorgfältig zu prüfen, insbesondere wenn die Preise ungewöhnlich niedrig erscheinen und auf keinen Fall Vorkasse zu leisten, wenn sie nicht sicher sind, dass es sich um Delticom handelt.





Über Delticom: Delticom, mit Hauptsitz in Hannover, ist Europas führender Onlinehändler für Reifen und Autozubehör. Mit einem breiten Angebot, das von Pkw-Reifen über Motorradreifen bis hin zu spezialisierten Reifenarten reicht, setzt Delticom Maßstäbe in Qualität und Service.





Ende der Pressemitteilung

06.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com