EQS-News: Novem Group S.A.: Vorläufige Ergebnisse 2024/25 gekennzeichnet von schwacher Marktentwicklung

GJ 2024/25 Umsatz von €541,5 Millionen, -14,8% unter GJ 2023/24

Adj. EBIT1 von €48,9 Millionen, -29,1% unter Vorjahr

Verhaltene Marktdynamik angesichts anhaltender Nachfrageschwäche und Volatilität rund um US-Zolldiskussionen

Luxemburg, 28. Mai 2025 – Die Novem Group S.A. hat heute ihre vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 einschließlich der Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. In den vergangenen 12 Monaten erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von €541,5 Millionen und lag damit -14,8% unter dem Vorjahr. Trotz schwieriger Marktverhältnisse erzielte Novem im vergangenen Geschäftsjahr eine solide Adj. EBIT-Marge1 von 9,0%.

Umsatzschwäche infolge gedämpfter Nachfrage

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 betrug der Serienumsatz €118,6 Millionen und fiel wegen der weiterhin niedrigen Abrufe, insbesondere in Europa und Asien, um -8,4% unter den Vorjahreswert. Der Umsatz aus der Vorserie (Tooling) von €19,4 Millionen lag -4,6% unter dem Vorjahresniveau aufgrund eines abweichenden Timings der Projektabschlüsse. Aus Regionensicht verzeichnete Europa (€-3,5 Millionen gegenüber VJ) einen Umsatzrückgang wegen des verringerten Serienumsatzes einiger auslaufender Plattformen. In Americas (€-4,5 Millionen gegenüber VJ) wurde der Umsatz durch das schlechte Vorseriengeschäft belastet, während der Serienumsatz auf ähnlichem Niveau blieb. Der Rückgang in Asien (€-3,8 Millionen gegenüber VJ) ist auf weiterhin verhaltene Kundenabrufe zurückzuführen.

Das Adj. EBIT in Höhe von €12,7 Millionen lag in Q4 2024/25 um €-1,7 Millionen unter dem Vorjahreswert, übersetzte sich aber in eine solide Gewinnmarge1 von 9,2% (VJ: 9,6%). Das operative Ergebnis wurde erneut durch die schwache Nachfrage beeinträchtigt. Die damit verbundene schlechte Auslastung einiger Werke führte zu einer schwachen Kostendeckung und belastete damit das Adj. EBIT. Um die Auslastung in Europa weiter zu verbessern, hat Novem die Restrukturierungsmaßnahmen in Žalec (Slowenien) ausgeweitet. Unterdessen zeigten die Kostensparmaßnahmen und Restrukturierungsmaßnahmen des letzten Jahres Wirkung und trugen zur Sicherung der Profitabilität bei.

Positive Zukunftsaussichten durch soliden Auftragseingang

Die Medium-term Guidance wird durch den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024/25 gestützt. Dazu trugen unter anderem die Konsolidierung der europäischen Wettbewerbslandschaft und die damit verbundene Übernahme zusätzlicher Plattformen bei, wodurch der Auftragseingang die €100 Millionen-Marke überschritt.

Solider Free Cash Flow

In Q4 2024/25 lag der Free Cash Flow1 in Höhe von €26,6 Millionen primär wegen des höheren Cash Flows aus operativer Tätigkeit über dem Vorjahr (€24,2 Millionen). Gestützt von diesem starken Free Cash Flow, der einige negative Einmaleffekte mindern konnte, erzielte Novem einen stabilen Gesamtjahreswert von €28,5 Millionen.

Die Investitionen1 in Höhe von €4,5 Millionen stiegen um 29,5% im vierten Quartal 2024/25 und waren vorwiegend mit Wachstumsinvestitionen verbunden. Für das Geschäftsjahr 2024/25 beliefen sich die Investitionen auf €17,5 Millionen, was sich in eine Investitionsquote von 3,2% übersetzte.

Verringertes Umlaufvermögen

Zum 31. März 2025 reduzierte sich das Gesamtumlaufvermögen1in Höhe von €123,8 Millionen leicht im Vergleich zum Vorjahr (€133,3 Millionen). Die positive Veränderung von €9,5 Millionen resultierte hauptsächlich aus niedrigeren Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie verminderten Vorräten und Vertragsvermögenswerten.

Die Bruttofinanzverschuldung1 in Höhe von €298,3 Millionen verringerte sich um €-8,1 Millionen gegenüber dem Vorjahr (31. März 2024: €306,4 Millionen). Zum 31. März 2025 lag die Nettofinanzverschuldung1 von €148,2 Millionen unter dem Vorjahreswert (€164,9 Millionen). Der Nettoverschuldungsgrad1 von 1,8x Adj. EBITDA1 erhöhte sich verglichen zum Vorjahr (1,6x), verbesserte sich jedoch gegenüber dem Vorquartal (2,1x).

Eine ergänzende Präsentation zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024/25 finden Sie auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen. Diese Pressemitteilung enthält ungeprüfte Finanzinformationen, die Änderungen unterliegen können. Die endgültigen Zahlen und der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 werden am 26. Juni 2025 auf der Investor Relations Website des Unternehmens veröffentlicht.

Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Präsentation zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024/25, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist.

Über Novem

Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.900 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von mehr als €635 Millionen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

