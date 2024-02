Original-Research: Sernova Corp (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Sernova Corp - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Sernova Corp Unternehmen: Sernova Corp ISIN: CA81732W1041 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 06.02.2024 Kursziel: CAD 3.80 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Sernova Corp. (ISIN: CA81732W1041). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his CAD 3.80 price target. Abstract: Sernova has published FY 22/23 financial statements and provided a business update. The figures were roughly as expected. The company reported no revenue and EBIT of CAD-39.2m (FBe: CAD-38.8m; FY 21/22: CAD-24.8m). The cash position & other ST investments amounted to CAD19.8m at YE 22/23 (FB: CAD20.0m; YE 21/22: CAD49.8m), which may fund operations into Q4 2024. We anticipate that the company will close a non-dilutive partnering deal in H1 2024 to substantially expand financial leeway. The company's latest updates at the International Pancreas & Islet Transplant Association (IPITA) congress in San Diego, CA, on 26 October 2023 confirmed encouraging prospects based on development progress achieved with the company's 1st generation (1G) and 3rd generation (3G) products for type 1 diabetes (T1D). We expect Sernova to provide a further update on the 1G product's 2nd cohort using the 10-channel Cell Pouch in Q1 2024. Achieving insulin independence in first patients with this larger Cell Pouch without the need for top-up via the portal vein would represent a major milestone and stock catalyst. Moreover, the company's much larger peer Vertex Pharmaceuticals had to pause the phase 2 study of their 1G programme VX-880 in T1D patients due to the death of two patients until an independent committee and regulators analyse all data. Although these deaths were apparently unrelated to VX-880, it will cost valuable time. Sernova's 1G hypothyroidism programme is on track to report preclinical data in H1 2024, progress toward an IND filing in H2 2024 and start patient enrolment shortly after. We reiterate our Buy rating and a CAD3.80 price target. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Sernova Corp. (ISIN: CA81732W1041) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 3,80. Zusammenfassung: Sernova hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 22/23 veröffentlicht und eine Aktualisierung der Geschäftsentwicklung vorgelegt. Die Zahlen fielen in etwa wie erwartet aus. Das Unternehmen verzeichnete keinen Umsatz und ein EBIT von CAD-39,2 Mio. (FBe: CAD-38,8 Mio.; GJ 21/22: CAD-24,8 Mio.). Der Kassenbestand und andere kurzfristige Anlagen beliefen sich zum GJ 22/23 auf CAD19,8 Mio. (FB: CAD20,0 Mio.; GJ 21/22: CAD49,8 Mio.), womit der Betrieb bis ins vierte Quartal 2024 finanziert werden kann. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen in H1 2024 eine nicht verwässernde Partnerschaftsvereinbarung abschließen wird, um den finanziellen Spielraum erheblich zu erweitern. Die jüngsten Aktualisierungen des Unternehmens auf dem Kongress der International Pancreas & Islet Transplant Association (IPITA) in San Diego, Kalifornien, am 26. Oktober 2023 bestätigten ermutigende Aussichten auf der Grundlage der Entwicklungsfortschritte, die mit den Produkten der ersten Generation (1G) und der dritten Generation (3G) des Unternehmens für Typ-1-Diabetes (T1D) erzielt wurden. Wir erwarten, dass Sernova im ersten Quartal 2024 ein weiteres Update zur zweiten Kohorte des 1G-Produkts unter Verwendung des 10-Kanal Cell Pouch vorlegen wird. Das Erreichen der Insulinunabhängigkeit bei den ersten Patienten mit diesem größeren Cell Pouch ohne die Notwendigkeit einer Nachfüllung über die Pfortader wäre ein wichtiger Meilenstein und ein Aktienkatalysator. Darüber hinaus musste das wesentlich größere Konkurrenzunternehmen Vertex Pharmaceuticals die Phase-2-Studie seines 1G-Programms VX-880 bei T1D-Patienten wegen des Todes von zwei Patienten unterbrechen, bis ein unabhängiger Ausschuss und die Aufsichtsbehörden alle Daten ausgewertet haben. Obwohl diese Todesfälle offenbar nicht auf VX-880 zurückzuführen waren, wird dies wertvolle Zeit kosten. Das 1G-Hypothyreoseprogramm von Sernova wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 präklinische Daten vorlegen, in der zweiten Jahreshälfte 2024 einen IND-Antrag einreichen und kurz danach mit der Patientenrekrutierung beginnen. Wir bekräftigen unser Rating 'Kaufen' und ein Kursziel von CAD 3,80.