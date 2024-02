10-jährige Rendite USA - Vor möglicher Bodenbildung

Der Chartverlauf der 10-jährigen Rendite USA gestaltet sich derzeit extrem spannend. Nach dem Zinshoch vom Oktober und dem Test der „magischen 5 %-Marke“ durchlief das Renditebarometer eine korrektive Phase. Diese könnte nun vor ihrem Ende stehen, denn die beiden Tiefpunkte von Ende Dezember und vom 1. Februar bei 3,78 % bzw. 3,82 % bilden womöglich einen klassischen Doppelboden (siehe Chart). Was für einen nachhaltigen Befreiungsschlag aus charttechnischer Sicht allerdings noch fehlt, ist ein Spurt über das Zwischenerholungshoch bei 4,20 %. Interessant ist in diesem Kontext, dass die 10-jährige Rendite USA zudem mit den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 4,07 %/4,10 %) ringt. Gelingt die untere Umkehr, dann ergibt sich aus der diskutierten Bodenbildung ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 0,40 %-Punkten. Die Hoffnungen auf fallende Langfristzinsen dürften sich dann deutlich verzögern. Als Risiko sehen wir in diesem Kontext ein schnelles Rebreak der o. g. Durchschnitte, welche sich im Ausbruchsfall als Stopp-Loss auf der Unterseite anbieten.

10-jährige Rendite USA (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

