AKTIE IM FOKUS: 'Die Magie ist zurück' - Disney euphorisiert die Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Spürbare Verbesserungen im Streaming-Geschäft, die Beteiligung am Spiele-Entwickler Epic Games sowie deutlich höhere Ausschüttungen an die Aktionäre: Anleger griffen am Donnerstag bei Disney -Aktien beherzt zu. Das Papier des Unterhaltungskonzerns sprang als Spitzenwert im Dow Jones Industrial um 11,6 Prozent auf 110,61 US-Dollar hoch. Damit ist der Anteilschein im noch jungen Jahr 2024 mit einem Gewinn von 22,5 Prozent die am besten gelaufene Aktie unter den 30 Werten des bekanntesten Wall-Street-Index. Zudem ist Disney damit auch zurück auf dem höchsten Stand seit einem Jahr.

"Das Comeback ist geglückt und die Magie ist zurück", schrieb Analyst Markus Leistner von der DZ Bank. Nicht nur die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal seien gut ausgefallen, auch die Aktionäre würden am Erfolg beteiligt. Die um 50 Prozent angehobene Dividende und das Aktienrückkaufprogramm von drei Milliarden Dollar überzeugten. Obendrein sei der Einstieg bei Epic Games "vielversprechend", und das Ende des "Passwort-Teilens" beim Streamingdienst Disney+, das der Konzern ab Sommer in Angriff nehmen will, dürfte ihm zufolge für einen Zuwachs der Abonnenten sorgen.

Analystin Jessica Reif Ehrlich von der Bank of America überschrieb ihre Studie zu Disney nach dem Quartalsbericht mit "Ein Bündel voll Freude". Sie hob den sehr starken operativen Gewinn hervor und verwies darauf, dass Disney es geschafft habe, die Kosten deutlich zu senken.

"Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Rückkehr zum Unternehmen als Vorstandschef zeigen die Maßnahmen von Bob Iger bereits ihre Wirkung", schrieb Reif Ehrlich. Dabei bekräftigte sie ihre Kaufempfehlung und hob - wie zahlreiche andere Analysten - ihr Kursziel an.

Disney habe mutige Schritte unternommen, um auf die sich veränderte Landschaft im TV-Bereich zu reagieren. Das zeige nicht zuletzt die jüngste Ankündigung eines Gemeinschaftsunternehmens mit Discovery (WBD) und Fox für einen Sport-Streamingdienst über eine eigenständige App. Hinzu kämen die verstärkte Konzentration auf die Wiederbelebung der Filmsparte, die Beschleunigung von Investitionen in Themenparks und die Expansion in den Spielebereich./ck/jha/he