Aktien New York: Stabil auf Rekordniveau - Disney und Arm mit Kurssprung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag stabil auf ihren Rekordniveaus gehalten. Der S&P 500 steht inzwischen knapp unter der Marke von 5000 Punkten. Zugleich läuft die Berichtssaison auf vollen Touren und sorgt dabei für kräftige Bewegungen in Einzelwerten.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sank rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,05 Prozent auf 38 656,85 Punkte. Der breite S&P 500 zeigte sich prozentual unverändert bei 4994,89 Zählern. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 legte zugleich um 0,24 Prozent auf 17 797,45 Punkte zu.

Euphorisiert reagierten die Anleger auf die Aussagen des Chipentwicklers Arm , dessen Technik in praktisch allen Smartphones verbaut ist. Arm profitiert vom verstärkten Einsatz von KI-Technologie. Die Aktie machte einen Rekordsprung um fast 60 Prozent und legte zuletzt um 54 Prozent auf 118,50 US-Dollar zu. Damit wurde fast auch das neue Kursziel von Analyst Vivek Arya von der Bank of America (BofA) erreicht. Er hatte nach den starken Zahlen und Jahreszielen von Arm Holdings seine Kaufempfehlung bekräftigt und sein Kursziel von 80 auf 120 Dollar angehoben.

Die im Dow gelisteten Papiere von Disney sprangen um 12,2 Prozent hoch. Der Unterhaltungskonzern hatte im vergangenen Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert, übertraf mit seinem Gewinnausblick die Erwartungen und will die Aktionäre mit hohen Ausschüttungen an seinem Erfolg beteiligen.

Paypal sackte dagegen im S&P 100 um 11,4 Prozent ab. Der Bezahldienst enttäuschte mit seinem Gewinnausblick. Der belaste das solide vierte Quartal, resümierte BofA-Analyst Jason Kupferberg. Er rechnet damit, dass die Wende bei Paypal noch Zeit brauchen wird und kappte sein Kursziel.

Aufmerksamkeit weckten auch die Anteilscheine des Ölkonzerns ConocoPhillips nach einem besser als erwarteten Quartalsgewinn und angehobenem Produktionszielen. Sie gewannen zuletzt 1,1 Prozent./ck/he