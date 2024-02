EQS-News: Abivax präsentiert vier Abstracts zu Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf dem 19. Kongress der Europ Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) und veranstaltet wissenschaftliches Symposium

EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Konferenz

Abivax präsentiert vier Abstracts zu Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf dem 19. Kongress der Europ Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) und veranstaltet wissenschaftliches Symposium



13.02.2024 / 08:30 CET/CEST

Abivax präsentiert vier Abstracts zu Obefazimod zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf dem 19. Kongress der European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) und veranstaltet wissenschaftliches Symposium

PARIS, Frankreich, 13. Februar 2024, 8:30 Uhr MEZ - Abivax SA (Euronext Paris und Nasdaq: ABVX) („Abivax“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung, das seinen Fokus auf Therapeutika legt, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu stabilisieren, präsentiert vier wissenschaftliche Abstracts zu seinem führenden Wirkstoffkandidaten Obefazimod zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa (CU) auf dem 19. Kongress der European Crohn‘s and Colitis Organisation (ECCO), der vom 21. bis 24. Februar 2024 in Stockholm, Schweden, stattfindet.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass alle unsere vier eingereichten Abstracts für eine Präsentation auf dem ECCO-Kongress ausgewählt wurden. Wir freuen uns sehr auf den wissenschaftlichen Austausch mit den führenden Experten im Bereich der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auf dieser Konferenz.“, sagte Dr. med. Sheldon Sloan, M. Bioethics, CMO von Abivax. „Der ECCO-Kongress bietet uns eine hervorragende Plattform, neue Daten vorzustellen und die Aufmerksamkeit auf den einzigartigen Wirkmechanismus von Obefazimod zu lenken, der nach den vorliegenden Daten eine entzündungshemmende Wirkung durch Stabilisierung der Immunantwort bei Patienten mit Colitis ulcerosa entfaltet.“

Abivax organisiert zudem ein wissenschaftliches Symposium mit dem Titel „Expanding the Armamentarium: Emerging MOAs for Treating Ulcerative Colitis” (Erweiterung des Wirkstoffarsenals: Neuartige Wirkmechanismen zur Behandlung von Colitis ulcerosa) am 23. Februar 2024 um 7:15-8:15 Uhr MEZ in Raum A12, unter Teilnahme von Prof. Dr. med. Bruce E. Sands, M.S. (USA) und Prof. Dr. med. Raja Atreya (Deutschland).

Die Live-Übertragung des Symposiums ist unter diesem Link öffentlich zugänglich. Eine Registrierung für den ECCO-Kongress ist dafür nicht erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie am Abivax-Stand in der ECCO-Ausstellerhalle (Stand Nr. 15) oder auf der ECCO-Website.



Die folgenden Daten zu Obefazimod werden vorgestellt:



Über Obefazimod

Obefazimod, der führende Produktkandidat von Abivax, ist ein oral zu verabreichendes kleines Molekül, das die Expression einer einzelnen microRNA, miR-124, verstärkt. Klinische Phase-2-Studien bei Patienten mit CU generierten positive Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten, was zur Durchführung eines globalen klinischen Phase-3-Studienprogramms (ABTECT-Programm) führte, mit Einschluss der ersten Patienten in den USA im Oktober 2022. Der Beginn einer klinischen Phase-2b-Studie zur Behandlung von Morbus Crohn wird für das dritte Quartal 2024 erwartet und mögliche Kombinationstherapien in CU werden derzeit geprüft.

Über Abivax

Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung. Der Fokus des Unternehmens mit Sitz in Frankreich und den USA liegt auf Medikamenten, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu stabilisieren. Der führende Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer, aktiver Colitis ulcerosa. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

