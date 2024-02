B2BinPay v19 startet mit Instant Swaps und erweiterter Blockchain-Unterstützung

B2BinPay, die vertrauenswürdige Blockchain-gestützte Zahlungsplattform, hat ihr Upgrade auf Version 19 offiziell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dieses Upgrade bietet zahlreiche Verbesserungen, darunter hochmoderne Instant Swaps und eine erweiterte Unterstützung für verschiedene Blockchains. Wie immer ist B2BinPay bestrebt, eine nahtlose und sichere Plattform für alle Kryptowährungstransaktionen zu bieten.

Neue Instant Swaps und wettbewerbsfähige VWAP-basierte Kurse

Swaps haben sich aufgrund des direkten Austauschs von Kryptowährungen zwischen verschiedenen Adressen zu einer bevorzugten Strategie für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte entwickelt. Dies ist ein konträrer Ansatz zu herkömmlichen Börsen, die das Orderbuchsystem für den Handel mit Vermögenswerten verwenden.

Mit B2BinPay können Kunden einfach auf sofortige Swaps zugreifen, ohne durch komplizierte Orderbücher zu navigieren und Preise an verschiedenen Handelsplätzen zu vergleichen. Ermöglicht wird dies durch das Tool Volume-Weighted Average Price (VWAP), das automatisch den besten verfügbaren Preis aus mehreren zentralisierten Plattformen auf der Grundlage des Transaktionsvolumens auswählt.

Darüber hinaus entfallen durch die Nutzung von Swaps durch B2BinPay-Kunden zwei Blockchain-Provisionskosten, nämlich für die Transaktion zur zentralen Börse und für die Transaktion zurück zur B2BinPay-Brieftasche, was zu mehr Flexibilität und Kosteneffizienz beim Handel mit digitalen Vermögenswerten führt.

Sofortige Swaps können über die spezielle Registerkarte "Swaps" im Front-End-Menü der Plattform aufgerufen werden, zusammen mit separaten Wallets für jedes Krypto-Asset.

Provisionsfreies Aufladen von Wallets, reibungsloser Swap-Prozess

Mit der neuesten Version wird ein individuelles Aufladeverfahren für Swap-Wallets eingeführt, das auf verschiedene Nutzerkategorien zugeschnitten ist. Besitzer digitaler Wallets können nun die Vorteile schneller Transaktionen für sofortige Geldtransfers nutzen, während Besitzer von Blockchain-Wallets von On-Chain-Transaktionen profitieren, die durch die Aufzeichnung von Daten in der Blockchain sowohl Transparenz als auch Sicherheit bieten. Es ist wichtig zu beachten, dass das Aufladen in der Währung erfolgen muss, die für die Wallet vorgesehen ist.

Darüber hinaus können die Nutzer von ihrem B2BinPay-Konto aus provisionsfrei aufladen. Beachten Sie, dass bei Blockchain-Wallets weiterhin eine minimale Gebühr für On-Chain-Transaktionen anfällt.

Neue Blockchain-Netzwerk-Integration: Avalanche und Polygon

Die neueste Version von B2BinPay hat die Unterstützung für zwei gefragte Blockchains, Polygon und Avalanche, integriert. Diese Integration bringt eine Reihe von Stablecoin-Transaktionsoptionen auf die Plattform, darunter beliebte Optionen wie USDT, USDC, DAI, FRAX, TUSD und EUROC in neuen Netzwerken.

Polygon, das für seine Skalierbarkeit und minimalen Transaktionsgebühren bekannt ist, ist eine beliebte Wahl für eine große Anzahl von Krypto-Nutzern. Im Vergleich dazu glänzt Avalanche mit seinem hohen Durchsatz und schnellen Verarbeitungszeiten und bietet eine leistungsstarke Plattform für schnelle Überweisungen.

Schlussbemerkungen

B2BinPay verschiebt mit der neuesten Version 19 die Grenzen der Krypto-Verarbeitung weiter. Dieses Update bietet den Kunden noch mehr Flexibilität und ermöglicht ihnen den Zugang zu mehr Blockchains und Kryptowährungen sowie den sofortigen Austausch mit Swap-Wallets.

Das Team hört damit jedoch nicht auf - es arbeitet aktiv an der Senkung der Gebühren, um seine Dienstleistungen für alle Kunden in zukünftigen Versionen noch kostengünstiger zu machen. Dieser Einsatz für kontinuierliche Verbesserungen zeigt das Engagement von B2BinPay, die sich entwickelnden Bedürfnisse von Unternehmen und Start-ups gleichermaßen zu erfüllen.

