Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax peilt wieder das Rekordhoch an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag weiter von seinen am Dienstag erlittenen Verlusten erholt. Der Leitindex Dax legte im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 17 023,33 Punkte zu und näherte sich damit seiner in der Vorwoche erreichten Bestmarke bei knapp 17 050 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,72 Prozent auf 26 238,26 Punkte. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Euroregion, ging es um 0,65 Prozent nach oben.

Dabei gab es positive Impulse von den US-Börsen, wo die großen Indizes am Mittwoch im späten Handel noch eine Schippe draufgelegt und Sorgen über die zuletzt unerwartet hohe Inflation abgeschüttelt hatten. In New York ragte der Technologie-Index Nasdaq 100 heraus, der nur knapp unter seinem Tageshoch den Handel beendet hatte./la/jha/