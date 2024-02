Aktien Frankfurt Schluss: Dax auch zum Wochenschluss im Rekordfieber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist die Rekordjagd des Dax vor dem Wochenende weitergegangen. Der Leitindex kletterte am Freitag mit gut 17 198 Zählern auf einen weiteren Höchststand. Stärker als erwartet gestiegene US-Erzeugerpreise nahmen am Nachmittag zeitweise den Schwung aus den Kursen heraus. Zum Handelsende stand ein Plus von 0,42 Prozent auf 17 117,44 Zähler zu Buche. Auf Wochensicht gewann der Dax damit 1,1 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,35 Prozent auf 26 148,08 Punkte.

Es sind letztlich die Erwartungen an Zinssenkungen, die weiterhin robuste Wirtschaftsentwicklung in den USA sowie überwiegend gute Quartalszahlen, die die Rekordrally an den Aktienmärkten befeuern. Der Zeitpunkt für erste Zinssenkungen scheint derzeit in den Hintergrund zu rücken, wichtig ist Marktteilnehmern allein, dass es sie bald geben wird.

Im Dax setzten die Aktien von Rheinmetall am Freitag ihre Rekordrally fort. Mit der begonnenen Münchner Sicherheitskonferenz bleiben Rüstungsaktien im Fokus. Die zuletzt ebenfalls stark gelaufenen Papiere von Hensoldt sowie des Börsenneulings Renk fielen jedoch etwas zurück./ajx/he