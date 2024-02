EQS-Media / 16.02.2024 / 10:51 CET/CEST

Business Punk Watchlist 2024:



Circus Group CEO Nikolas Bullwinkel als “Zukunftsdenker” von Business Punk ausgezeichnet Business Punk hebt Bullwinkels Pionierarbeit bei der Entwicklung von Robotik- und KI-Lösungen in der Food-Service-Branche hervor.

Die Publikation ehrt jährlich die einflussreichsten Gründer:innen, Unternehmer:innen und Vordenker:innen in Deutschland.

Die Auszeichnung reiht Bullwinkel in eine Riege mit führenden Tech-Unternehmer:innen.

Hamburg, 16. Februar 2024 - Nikolas Bullwinkel, Mitgründer und CEO der Circus Group (Xetra: CA1.DE), wurde vom Wirtschaftsmagazin Business Punk in die Watchlist für 2024 aufgenommen. Diese jährliche Auszeichnung hebt herausragende Gründer:innen, Unternehmer:innen und Visionär:innen hervor, die mit ihrem Innovationsstreben, ihrem außergewöhnlichen Talent und ihrer starken Durchsetzungsfähigkeit den Innovationsstandort Deutschland prägen. Die Ehrung Bullwinkels in der Kategorie “Zukunftsdenker” bestätigt seine zentrale Rolle in der Transformation der Food-Service-Industrie. Durch die Spezialisierung auf Küchenautomatisierung trägt die in Deutschland ansässige Circus SE maßgeblich dazu bei, den globalen Food-Service-Markt mit fortschrittlicher KI, Robotik und maßgeschneiderter, selbst entwickelter Softwaretechnologie neu zu definieren. Diese Auszeichnung setzt Bullwinkel in eine Reihe mit renommierten Innovator:innen aus der KI- und Tech-Branche, darunter Daniela Amodei, Mitgründerin und Präsidentin von Anthropic, Jonas Andrulis, Gründer und CEO von Aleph Alpha, und Niklas Östberg, Mitgründer und CEO von Delivery Hero. Hier geht es zur vollständigen Liste der Business Punk Top 100 Watchlist.



Über die Circus Gruppe: Die Circus Gruppe (Xetra: CA1.DE) transformiert die Food-Service-Branche mit Hilfe intelligenter Automatisierung und Digitalisierung. Von der Rezepterstellung bis zur Qualitätskontrolle deckt Circus die gesamte Wertschöpfungskette ab. Bislang sind insgesamt rund 40 Millionen Euro Wachstumskapital in die Circus Gruppe geflossen, um die patentierte Circus-Technologie, die einen autonomen Kochprozess mit Robotik, Sensorik und künstlicher Intelligenz ermöglicht, zur Marktreife zu entwickeln. Circus beschäftigt über 100 Mitarbeitende aus 34 Nationalitäten an vier Standorten. Hauptsitz der Gesellschaft ist Hamburg. Weitere Informationen unter circus-group.com .



