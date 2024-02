@PSP Ausgabe 9, Februar 2024

PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren Mit dem Format «@PSP» geben wir Einblicke in die vielfältigen Tätigkeiten von PSP Swiss Property und berichten über aktuelle Themen. Die Ausgaben werden auf unserer Website www.psp.info publiziert. Erfolgsfaktoren Biodiversität und Begrünung Bei PSP Swiss Property führen wir regelmässig Informationsanlässe für die ganze Belegschaft zu aktuellen Themen durch. Im Zentrum der letzten «PSP Academy» vom Januar standen Ziele, Herausforderungen und Lösungen rund um die Begrünung von Umgebungsflächen, Dächern und Fassaden von Liegenschaften. Warum ist Biodiversität und Begrünung auch in Städten wichtig, was kann eine Immobiliengesellschaft wie PSP Swiss Property dazu beitragen, und warum lohnt sich das nicht nur für Pflanzen und Tiere? Zum @PSP-Artikel PSP Swiss Property – führendes Schweizer Immobilienunternehmen



PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.7 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 5.2 Mrd. aus. Die 103 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Basel, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

