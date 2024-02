Lyft - „volume goes with the trend!“

Die Lyft-Aktie stellt derzeit ein absolutes Lehrbuchbeispiel für diese alte Tradingweisheit dar. Schließlich zogen die Umsätze zuletzt massiv an und unterstreichen damit die untere Umkehr, welche aktuell in Gang ist. Bei genauer Betrachtung war in der vergangenen Woche sogar das höchste Handelsvolumen der Historie zu verzeichnen. Das sorgt für ein Ausrufezeichen hinter der Bodenbildung der letzten zwei Jahre (siehe Chart). Auf der Indikatorenseite wird der jüngste Befreiungsschlag beispielsweise vom MACD konstruktiv begleitet. Der Trendfolger ist aktuell sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis freundlich zu interpretieren. Das nächste Anlaufziel steckt nun das Widerstandsband aus dem Tief vom Oktober 2020 und dem Hoch vom August 2022 bei 21,34/21,52 USD ab. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial bis in den Bereich von gut 24 USD. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements gilt es dagegen, das Tief vom März 2020 bei 14,56 USD nicht mehr zu unterschreiten, denn dadurch würde die diskutierte Bodenbildung negiert werden.

Lyft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Lyft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

