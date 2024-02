AKTIE IM FOKUS: Walmart mit Rekordhoch nahe an 500 Milliarden Dollar Börsenwert

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starkes Abschneiden des Handelsriesen Walmart auf dem US-Heimatmarkt hat den Aktien am Dienstag ein Rekordhoch eingetragen. Erstmals in ihrer Börsenhistorie überquerte der Kurs die Marke von 180 US-Dollar. Zuletzt stand ein Aufschlag von 4,4 Prozent auf knapp 178 Dollar zu Buche. Damit lagen Walmart unangefochten auf Platz eins im Leitindex Dow Jones Industrial .

Analyst Christopher Horvers von der Bank JPMorgan lobte bei Walmart vor allem die jüngste Geschäftsentwicklung auf dem Heimatmarkt. Diese habe die Profitabilität des Handelskonzerns angetrieben. Als Folge habe der an der Börse wichtige Gewinn je Aktie die Markterwartung um fast zehn Prozent übertroffen. Auch die Umsatzprognose für das laufende erste Quartal übertreffe den Marktkonsens. "Alles in allem ein starkes viertes Quartal von Walmart", bilanzierte Horvers.

Dass der Konzern eine milliardenschwere Übernahme des SmartTV-Herstellers Vizio stemmen will, trübte die gute Stimmung an der Wall Street nicht ein. Vielmehr näherte sich der Börsenwert des Unternehmens am Dienstag der runden Marke von 500 Milliarden US-Dollar. Damit macht Walmart im Leitindex Dow nun dem Krankenversicherer Unitedhealth den fünften Rang streitig. Vor den beiden Großkonzernen liegen noch JPMorgan , Visa sowie die beiden Tech-Giganten Apple und Microsoft , deren Bewertungen jedoch ungleich höher sind./bek/jsl/he