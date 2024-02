ANALYSE-FLASH: RBC senkt Heineken auf 'Underperform' und Ziel auf 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Heineken von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 75 Euro gesenkt. Der anhaltende Unwille des Brauereikonzerns, seine Marketingausgaben zu erhöhen, beschädige die Marke, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte umso mehr in Kombination mit den vergleichsweise deutlichen Preiserhöhungen. Ohne die für eine überdurchschnittliche Umsatzentwicklung nötigen höheren Ausgaben drohe Absatz, Margen und Cashflow anhaltender Gegenwind./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 17:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------