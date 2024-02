Elisa, Elisa Polystar und Wind River erreichen neuen Automatisierungs-Meilenstein für Telco Edge Datenzentren

Elisa Oyj , ein führendes Telekommunikationsunternehmen; Elisa Polystar , ein Pionier für autonome Netzwerke, und Wind River ®, ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, haben einen neuen Meilenstein erreicht und die vollautomatische Bereitstellung von Cloud-Infrastruktur, Cloud-nativen Netzwerkfunktionen und End-to-End-Monitoring für Telco-Edge-Datenzentrumsstandorte mitWind River ® Studio Conductorund der Kundenerfahrungslösung von Elisa Polystar Assurance erreicht.

Dieser wichtige Meilenstein ermöglicht es Service Providern, ihre verteilten Edge-Implementierungen in großem Umfang mit wirtschaftlicher Effizienz und überlegener Netzwerkleistung weiter auszubauen. Studio Conductor bietet ein einziges Fenster, um die Bereitstellung in großen verteilten Cloud-Umgebungen zu verwalten und zu automatisieren. Elisa Polystar Customer Experience Assurance bietet erweiterte End-to-End-Transparenz, Netzwerkverfolgung und Fehlerbehebungsfunktionen für eine erstklassige Kundenerfahrung.

Die Unternehmen haben zusammen gearbeitet, um zu zeigen, dass ihre gemeinsam entwickelte Technologie unter Verwendung des Studio Conductor-Automatisierungsrahmens die Bereitstellungszeit des gesamten End-to-End-Dienstes und die Eingriffszeit des Bedieners erheblich reduzieren kann. Durch einen automatisierten Prozess kann beispielsweise die Zeit, die für die Prüfung der Konfiguration der zugrunde liegenden Hardware benötigt wird, um 80 % reduziert werden, während die Zeit für die menschliche Interaktion um 90 % verringert wird. Diese Zahlen verbessern sich, wenn die Anzahl der Server steigt. Ebenso lassen sich durch die Automatisierung des Onboarding-Prozesses für Netzwerkfunktionen Einsparungen von bis zu 70-90 % erzielen. Dies sind die realen Verbesserungen, die möglich sind, wenn ein hohes Maß an Automatisierung im Netzwerkbetrieb eingeführt wird.

"Elisa treibt die hochmoderne Automatisierung unseres Betriebs und unserer Edge-Implementierungen voran. Nachdem wir die Bereitstellung von Edge-Cloud-Plattformen erfolgreich automatisiert haben, konzentrieren wir uns jetzt auf die Automatisierung des Lebenszyklusmanagements von Anwendungen, die am Edge bereitgestellt werden. Es ist aufregend, neue Meilensteine zu erreichen, während wir unsere Zusammenarbeit mit Wind River ausbauen, um Netzwerkfunktions-Workloads in unseren regionalen Edge-Cloud-Datenzentren automatisch bereitzustellen", sagte Markus Kinnunen, Vizepräsident, Cloud Services, Elisa. "Durch die Zusammenarbeit mit Wind River kann Elisa eine fortschrittliche Automatisierung liefern, um die Bereitstellungszeit zu verkürzen und die Netzwerkqualität zu verbessern."

"Elisa Polystar ermöglicht es CSPs, selbststeuernde Netzwerke zu realisieren. Durch die Zusammenarbeit mit Elisa und Wind River haben wir gezeigt, wie unsere Customer Experience Assurance-Lösung nahtlos in das automatische Lifecycle-Management von Netzwerkfunktionen in Edge-Cloud-Infrastrukturen integriert werden kann", sagt Thomas Nilsson, Produktleiter bei Elisa Polystar. "Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass die KI-gestützten Lösungen von Elisa Polystar für Data Operations, Automated Assurance und Automated Operations für dynamische Edge-Netzwerke bereit sind und CSPs weiterhin bei der strategischen Entscheidungsfindung unterstützen und Anwendungsfälle für Customer Experience und Automatisierung für betriebliche Effizienz vorantreiben."

"Elisa und Elisa Polystar sind Brancheninnovatoren im Bereich Automatisierung und digitale Dienste. Mit jeder neuen Entwicklung freuen wir uns auf den Ausbau unserer Zusammenarbeit", sagt Paul Miller, Technologieleiter bei Wind River. "Wind River Studio ermöglicht eine branchenweit einzigartige, verteilte und Edge-bewusste Automatisierung, die das Infrastrukturmanagement, die Anwendungsbereitstellung und die Integration in die öffentliche Cloud erleichtert. Gemeinsam mit Elisa helfen wir Service Providern weiterhin bei der komplexen Herausforderung, eine physisch verteilte, cloud-native Infrastruktur mit extrem niedriger Latenz zu implementieren und zu verwalten."

Diese jüngsten Errungenschaften zeigen das Engagement der Unternehmen für Innovation und das Setzen neuer Maßstäbe für operative Exzellenz. Diese Technologie wird auf dem Mobile World Congress 2024 an den jeweiligen Ständen der Unternehmen vorgeführt: Wind River (Halle 2, 2F25) sowie Elisa und Elisa Polystar (Halle 5, Stand 5F35).

Elisa war das erste Unternehmen, das in Europa ein vollautomatisches Edge-Datenzentrumin Betrieb genommen hat. Zusätzlich zu Studio Conductor nutzt das Datenzentrum die Wind River Studio Cloud Platform , Wind River Studio Analytics , und die 5G-Kernanwendung User Plane Function (UPF) von Elisas Packet-Core-Anbieter. Studio bietet eine vollständig Cloud-native, Kubernetes- und Container-basierte Architektur auf Open-Source-Basis für die Entwicklung, die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von verteilten Edge-Netzwerken im großen Maßstab. Die UPF-Anwendung von Elisa ermöglicht einen lokalen Breakout zu regionalen Diensten, einschließlich Unternehmen, die einen schnellen, sicheren und latenzarmen Zugang zu ihren eigenen lokalen Datenzentren benötigen. Mit Studio Conductor wird der Bereitstellungsprozess vollständig automatisiert und ermöglicht eine schnelle und effiziente Bereitstellung von Edge-Datenzentrumsressourcen.

Weitere Informationen über die Arbeit von Wind River im Bereich Telekommunikation finden Sie unter www.windriver.com/solutions/telecommunications .

Über Elisa

Die Mission von Elisa ist eine nachhaltige Zukunft durch Digitalisierung. Wir sind ein Pionier in den Bereichen Telekommunikation und digitale Dienste sowie bei 5G. Wir bieten nachhaltige Lösungen für über 2,8 Millionen Verbraucher, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen in unseren Kernmärkten Finnland und Estland sowie in mehr als 100 Ländern weltweit. In Finnland ist Elisa Marktführer im Bereich Telekommunikation, und zu unseren internationalen Kooperationspartnern gehören Vodafone und Tele2. Elisa ist an der Nasdaq Helsinki notiert. Im Jahr 2023 betrug unser Umsatz 2,2 Milliarden Euro und wir beschäftigten 5.700 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Elisa wird als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt eingestuft. Besuchen Sie elisa.com .

Über Elisa Polystar

Elisa Polystar ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-nativen KI-gesteuerten Lösungen, die Kommunikationsdienstleister (CSPs) auf ihrem Weg zu selbststeuernden Netzwerken unterstützen. Mit einem bewährten Portfolio, das Datenmanagement, Netzwerkanalyse und Automatisierung umfasst, transformieren wir CSP-Netzwerke und sorgen für außergewöhnliche Kundenerlebnisse und operative Exzellenz. Unsere innovativen, KI-gesteuerten Analysen haben die Betriebs- und Investitionskosten von mehr als 100 CSPs weltweit kontinuierlich gesenkt, indem sie einen geschlossenen Netzwerkbetrieb und die Automatisierung in den Bereichen RAN, Transport und Core gefördert haben. Als herstellerunabhängiger Telco-Experte integrieren wir uns nahtlos in verschiedene Hardware-Plattformen und -Technologien und nutzen unseren einzigartigen Vorteil, Innovationen in Elisas Live-Netzwerk zu testen. Elisa Polystar ist Teil der Elisa-Gruppe, einem Pionier in den Bereichen Telekommunikation, Hyper-Automatisierung und digitale Dienste, der mehr als 5 Millionen Kunden in Finnland und Estland betreut. Elisa Polystar ist nach ISO 9001:2015 und ISO 27001:2013 von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle zertifiziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.elisapolystar.com .

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Supportangebote sowie ein umfangreiches Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com .

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

