NVIDIA Corp. - Allzeithoch im Blick

Auch im bisherigen Jahresverlauf 2024 hat die Nvidia-Aktie ihren phänomenalen Börsenlauf fortgesetzt. Binnen weniger Wochen konnte der Technologietitel von knapp 500 USD bis auf über 700 USD zulegen. Im Anschluss an das neue Allzeithoch bei 744 USD kam es allerdings zu einer Abwärtskurslücke (725 USD zu 720 USD). Im Anschluss an besonders dynamische Aufwärtsbewegungen leiten solche Gaps oftmals eine Konsolidierung ein. Doch dank der gestrigen Zahlen dürfte es bei Nvidia anders kommen, denn sowohl die beschriebene Kurslücke als auch das Rekordlevel sollten heute attackiert werden. Ein neues Allzeithoch würde für eine Trendbestätigung und eines der besten Signale der Technischen Analyse sorgen, zumal dann auch ein Fibonacci-Level (732 USD) überwunden wäre. Im „uncharted territory“ steckt die runde 800er-Marke das nächste Anlaufziel ab. Vermutlich liefert der aktuelle Chartverlauf unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements ebenfalls eine wichtige Orientierungshilfe. So bilden das gestrige Tagestief bei 662 USD bzw. die heute zu erwartende Aufwärtskurslücke in Zukunft wichtige Rückzugsbereiche.

NVIDIA Corp. (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

