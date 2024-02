Original-Research: MARNA Beteiligungen AG (von First Berlin Equity Research G...

^

Original-Research: MARNA Beteiligungen AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MARNA Beteiligungen AG Unternehmen: MARNA Beteiligungen AG ISIN: DE000A0H1GY2 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 22.02.2024 Kursziel: 4,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat am 22.02.2024 die Coverage von MARNA Beteiligungen AG (H2 Core Systems, ISIN: DE000A0H1GY2/ Bloomberg: M5S GR) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 4,10. Zusammenfassung: H2 Core Systems (H2CS) ist ein Ende 2020 gegründetes Spin-off der TC-Hydraulik Group, einem erfolgreichen Familienunternehmen aus Heide in Norddeutschland, das mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Fluidsystemtechnik hat. H2CS produziert auf Basis dieser Erfahrung modulare und skalierbare wasserstoffbasierte Plug & Play-Energieversorgungslösungen in Heide und vermarktet diese weltweit. Das Unternehmen fertigt die Systeme aus Komponenten wie Elektrolyseuren, Brennstoffzellen und Wasserstoffspeichern sowie Hilfssystemen wie Kompressoren, Trocknern und Wasserreinigern. Außerdem übernimmt H2CS den Bau des AEM Flex 120 Elektrolyseurs von Enapter, dem wichtigsten Lieferanten von H2CS. Im global schnell wachsenden Wasserstoffmarkt sehen wir für H2CS sehr gute Chancen, über viele Jahre kräftig zu wachsen und die Profitabilität sukzessive zu steigern. 2023 lag der Umsatz der H2CS GmbH nach vorläufigen Zahlen bei knapp EUR5 Mio. nach ca. EUR2 Mio. im Vorjahr. Der Nettogewinn betrug EUR164 tsd. (Vj.: EUR68 tsd.) Für 2024 rechnen wir mit einer kräftigen Umsatzsteigerung auf knapp EUR14 Mio. Aufgrund von Investitionen in das Wachstum, insbesondere durch den Aufbau von Personal, gehen wir in den nächsten Jahren von einer einstelligen EBIT-Marge aus, trauen H2CS aber langfristig 10% zu. Ende 2022 beteiligte sich die Enapter AG an H2CS (Anteil zuletzt: 26%). In Q1/2024 plant H2CS über einen Reverse Takeover der MARNA Beteiligungen AG an die Börse zu gehen und parallel eine Barkapitalerhöhung von ca. EUR4,0 Mio. zu platzieren. Weltweit fördern viele Staaten den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Über 130 Länder, die für ca. 90% des globalen BIPs stehen, haben Net-Zero-Strategien beschlossen. Die EU hat eine 'Wasserstoffstrategie für ein klimaneutrales Europa' aufgelegt, und die USA unterstützen die Produktion grünen Wasserstoffs über den 'Inflationary Reduction Act'. Basierend auf einem DCF-Modell sehen wir den fairen post-money Wert der Aktie bei EUR4,10. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung auf. First Berlin Equity Research on 22/02/2024 initiated coverage on MARNA Beteiligungen AG (H2 Core Systems, ISIN: DE000A0H1GY2/ Bloomberg: M5S GR). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal placed a BUY rating on the stock, with a EUR 4.10 price target. Abstract: H2 Core Systems (H2CS), founded at the end of 2020, is a spin-off from the TC-Hydraulik Group, a successful family business in Heide in northern Germany with more than 35 years of experience in fluid system technology. Based on this experience, H2CS produces modular and scalable hydrogen-based plug & play energy supply solutions in Heide and markets them worldwide. The company manufactures the systems from components such as electrolysers, fuel cells and hydrogen storage systems as well as auxiliary systems such as compressors, dryers and water purifiers. H2CS is also responsible for building Enapter's AEM Flex 120 electrolyser. Enapter is H2CS's most important supplier. In the rapidly growing global hydrogen market, we see very good opportunities for H2CS to grow strongly over many years and gradually increase profitability. According to preliminary figures, sales in 2023 totalled just under EUR5m after around EUR2m in the previous year. Net profit amounted to EUR164k (prior year: EUR68k). For 2024, we anticipate a strong increase in sales to just below EUR14m. Due to investments in growth, particularly through additional staff, we expect a single-digit EBIT margin in the coming years, but believe that H2CS can achieve 10% in the long term. At the end of 2022, Enapter AG acquired a stake in H2CS (share: 26%). In Q1/2024, H2CS plans to go public via a reverse takeover of MARNA Beteiligungen AG and to issue new shares for around EUR4.0m at the same time. Many countries around the world support the ramp-up of the hydrogen economy. Over 130 countries, which account for around 90% of global GDP, have adopted net zero strategies. The EU has launched a 'Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe' and the USA is supporting the production of green hydrogen via the 'Inflationary Reduction Act'. Based on a DCF model, we see the fair post-money value of the share at EUR4.10. We initiate coverage with a Buy recommendation. 