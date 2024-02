Vencora UK Limited schliesst Übernahme der CREALOGIX Holding AG mit einer Beteiligung von 99,07 Prozent ab

Vencora UK Limited («Vencora») gibt heute den Vollzug ihres öffentlichen Kaufangebots für alle im Handel befindlichen Aktien der CREALOGIX Holding AG («CREALOGIX») mit einem Nominalwert von je CHF 8.00 sowie den Vollzug eines Aktienkaufvertrags zwischen Vencora und bestimmten CREALOGIX-Aktionären bekannt.



Nach dem Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots und dem Vollzug des Aktienkaufvertrags hält Vencora direkt und indirekt insgesamt 1’391’622 CREALOGIX-Aktien , was 99,07 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von CREALOGIX entspricht.



Wie ausführlicher im Angebotsprospekt dargelegt, beabsichtigt Vencora die Einleitung eines Kraftloserklärungsverfahrens, die Dekotierung der Aktien von CREALOGIX AG von der SIX Swiss Exchange sowie die Beantragung einer Freistellung von CREALOGIX AG von bestimmten Verpflichtungen zur Offenlegung und Publizität gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation AG.



Medienmitteilung (PDF)