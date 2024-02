ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Allianz SE auf 'Overweight' - Ziel 270 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe die Markterwartung knapp übertroffen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer ersten Reaktion am Freitag. Alles in allem seien die Resultate ein Beleg dafür, dass die Münchener in der Lage seien, ihre Ziele unter den meisten widrigen Umständen zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund sei die zudem bekannt gegebene Erhöhung der Dividendenausschüttung positiv für einkommensorientierte Aktionäre./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 06:57 / GMT

