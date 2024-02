Devisen: Euro tritt zum US-Dollar auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0830 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Kursschwankungen waren insgesamt schwach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,0844 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen positiv aus, konnten dem Euro aber keinen Rückenwind verschaffen. Das Ifo-Geschäftsklima hellte sich im Februar leicht auf. "Die Konjunktur stabilisiert sich auf niedrigem Niveau", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bankvolkswirte sahen weiter skeptisch in die Zukunft. Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer erwartet nach wie vor einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,3 Prozent.

Notenbanker aus der EZB sprechen sich nach wie vor gegen rasche Zinsanhebungen aus. Robert Holzmann, Präsident der österreichischen Zentralbank, zog am Freitag einen Vergleich zur US-Geldpolitik: Seiner Ansicht nach wird die EZB nicht vor der Federal Reserve mit Zinssenkungen beginnen. Sein Argument: In den vergangenen Jahren sei die Fed auch zumeist vorgeprescht und die EZB mit zeitlichem Abstand gefolgt./bgf/jkr/jha/