Zoom wächst über Erwartungen

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Videokonferenzdienst Zoom wächst auch nach dem Ende des Corona-Booms in seinem Geschäft weiter. Der Umsatz legte im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 2,6 Prozent auf rund 1,15 Milliarden Dollar (1,06 Mrd Euro) zu, wie Zoom am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eher mit 1,13 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 299 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 104 Millionen Dollar vor einem Jahr. In der Corona-Pandemie mit dem Arbeiten und Lernen von zuhause aus war Zoom explosiv gewachsen. Inzwischen sind viele Unternehmen allerdings zumindest teilweise wieder zum Bürobetrieb zurückgekehrt. Zoom versucht in dieser Situation, den breiteren Kommunikationsbedarf seiner Kunden inklusive der Sprachtelefonie abzudecken.

Die Zahlen und der Geschäftsausblick gaben Anlegern neue Zuversicht: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund elf Prozent zu. Zoom kündigte auch einen Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar an./so/DP/he